Энергетика

REGNUMREGNUMНефть Brent приближается к отметке $42

Москва, 19 июня 2020, 08:15 — REGNUM Баррель нефти марки Brent 18 июня подорожал на 2,37%, до $41,46. Несмотря на повышение курса доллара цена на нефть выросла, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Какого-либо информационного повода за ростом не наблюдалось.
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Нефть в мире быстро дорожает после заседания комитета ОПЕК+

Вести.Ru06:23

Цена нефти WTI растёт на 3%

RT на русском04:40

Движение рубля зависит от решения ЦБ РФ

REGNUM03:30

Мировые цены на нефть снова растут

Эхо Москвы03:13

Цена нефти Brent превысила $42 после мониторингового комитета ОПЕК+

РБК02:34

Мировые цены на нефть замедлили рост до 2,3-2,8%

ПРАЙМ06:35

Нефть Brent подорожала до $42

Национальная служба новостей03:14
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Здоровье

Прокуратура проверит факты из интервью главного инфекциониста Орловской области

Прокуратура Орловской области проверит факты, озвученные в интервью сетевому изданию «Орловские новости» главным внештатным инфекционистом Орловской области, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Вечерний Орел 05:56
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Политика

Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам

Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
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Футбол

От 16 до 19: стала известна заявка «Ростова» на матч с «Сочи»

Основной состав "Ростова" не сможет принять участия в матче 23-го тура чемпионата России по футболу с "Сочи" из-за карантина.
Вести.Ru 07:59
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной

Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru вчера в 10:56
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Кино

Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм

Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
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Политика

Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным «ничего не искрит».
Коммерсантъ 08:12
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Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%

Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
RT на русском 06:34
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Общество

Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
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Шоу-бизнес

Домогаров вступился за Ефремова и отказался выходить на сцену

Gazeta.SPb вчера в 23:18
2,3K
Общество

В России разрешат приходить на пляж без маски

REGNUM 07:15
24
Общество

Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за распространение фейка

Судебный участок мирового судьи № 416 Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» из-за распространения недостоверной информации, создавшего угрозу жизни или здоровью, решение судьи опубликовано в карточке дела.
Ведомости 06:19
70
Экономика

Россия может разорвать соглашение с Кипром о налогообложении

Россия намеревается разорвать действующее с Кипром соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН).
Профиль 02:04
44
Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
41
Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
2,4K
Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс вчера в 07:11
1,9K
Футбол

«Оренбург» заявил Константина Парамонова в качестве главного тренера

Константин Парамонов заявлен в качестве главного тренера "Оренбурга" на оставшуюся часть сезона-2019/20, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 07:44
Здоровье

В Петербурге от коронавируса умер врач больницы Святого Георгия

В Петербурге скончался заведующий 2-м терапевтическим отделением больницы Святого великомученика Георгия Игорь Менакер.
Город+ 08:42
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Игры

Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4

Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM вчера в 21:40
2
Происшествия

В Крыму задержали украинца при попытке незаконно перейти границу

Гражданина Украины задержали при попытке пересечь российскую границу Крыма в обход пунктов пропуска.
РБК 05:14
22
Футбол

Роналдо назвал четырёх лучших футболистов в истории

Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо перечислил имена четырёх лучших футболистов в истории мирового футбола.
Metaratings вчера в 16:53
1
Общество

Аксёнов: воды Симферополю хватит на 90 дней

Запасов питьевой воды Симферополю хватит на 90 дней. На случай дефицита приняты меры. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов.
News.ru 09:02
7
Общество

Жителей 22 регионов России проверят на иммунитет к COVID-19

В июне стартует первый этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу у жителей России, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Газета.Ru 04:48
46
Происшествия

В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница

Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM 07:28
19
Экономика

Земля, которую продал Алексей Шапошников, подорожала в 80 раз с момента покупки

Партнёр Содружества земельных юристов Юлия Бузанова рассказала журналистам, что для того, чтобы начать на промзоне жилую застройку, необходимо перевести участки в новый статус и снять обременение, наложенное при покупке земли по льготной стоимости.
Sota.vision 03:33
3
Технологии

Минкомсвязь обновила перечень ресурсов с бесплатным доступом

Минкомсвязь обновила перечень ресурсов с бесплатным доступом Минкомсвязь сократила список сайтов, доступ к которым в сетях домашнего интернета должен обеспечиваться бесплатно в рамках проекта «Доступный интернет».
Коммерсантъ 08:46
Политика

Путин раскритиковал работу контрольных управлений после ЧП в Норильске

Президент Владимир Путин раскритиковал работу контрольных структур во время ЧП в Норильске и попросил вице-премьера Викторию Абрамченко внимательно проанализировать ситуацию, чтобы не допустить ее повторения.
Взгляд.ру 08:14
2
Политика

Россия достойно ответила на угрозу эпидемии, заявил Путин

Россия достойно ответила на угрозу эпидемии коронавируса благодаря консолидированному подходу, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:56
3
Политика

Кремль прокомментировал задержание Бабарико в Белоруссии

В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах президента Виктора Бабарико.
Московский Комсомолец 05:49
74
Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
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