Энергетика

Финансовая газетаФинансовая газетаНефть Brent пробила отметку в 40 долларов за баррель

Ранее отметка в 40 долларов преодолевалась 6 марта. Растет и американская нефть WTI. На товарно-сырьевой бирже в Нью-Йорке она подорожала на 2,66% – до 37,57 долларов за баррель.
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Стоимость нефти Brent превысила отметку в 41 доллар

Вечерняя Москва05:19

Цена барреля Brent достигла отметки в 40,21 доллара

Аргументы и Факты02:41

Нефть Brent пробила отметку в 40 долларов за баррель

Финансовая газета03 июня в 08:05
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

REGNUM 07:42
1,5K
Общество

Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 14:30
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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
1,4K
Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
959
Общество

Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 10:16
4,7K
Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
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Происшествия

В Воронеже чиновники соцзащиты выписывали премии своим родственникам

Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства в пятницу, 5 июня, руководители некоторых госучреждений принимали на работу своих родственников, устанавливали им надбавки к окладу и выписывали премии.
Воронежский городской портал 08:56
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Происшествия

Главу российского госфонда задержали

Главу «Российской венчурной компании» (РВК), выступающей в роли государственного фонда, Александра Повалко задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 13:56
23
Общество

Конфликт Delivery Club с собственными курьерами проверят прокуроры

Интерфакс 10:27
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Политика

Россия выдвинула условие распространения вакцины от коронавируса

Мурашко говорил, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни, когда начнется применение вакцины или эффективного лекарства от коронавируса.
Lenta.ru 14:21
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Космос

Обнаружена экзопланета похожая на Землю

Обе планеты вращаются вокруг звезды, где раннее уже были обнаружены две экзопланеты Кеплер-160b и Кеплер-160c.
Популярная механика 08:34
Общество

Воробьев исключил открытие ТЦ в Подмосковье на данном этапе

Коэффициент распространение коронавируса пока не позволяет принять решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер в Подмосковье.
Известия 14:18
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Религия

6 июня православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

Gazeta.SPb 11:59
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Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр 03 июня в 07:48
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,4K
Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
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Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
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Политика

В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru 13:43
231
Общество

В ВОЗ заявили, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
RT на русском 06:09
400
Общество

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
39
Здоровье

Медики выявили связь уровня витамина К с осложнениями коронавируса

Медики из Нидерландов определили связь между низким уровнем витамина K в человеческом организме и тяжелыми последствиями коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 22:42
14
Общество

Жители России 5 июня смогут увидеть полутеневое лунное затмение

Москва, 5 июня 2020, 09:14 — REGNUM Сегодня, 5 июня, вечером жителя России смогут наблюдать полутеневое лунное затмение, сообщается на сайте Московского планетария.
REGNUM 02:14
5
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Ранее ВОЗ утверждали, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
РБК 14:28
51
Общество

«Норникель» берет аварию на себя

Президент и основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации аварии на ТЭЦ-3 под Норильском в 10 млрд руб. Компания берет все расходы на себя, не придется потратить "ни рубля бюджетных средств", заверил господин Потанин в ходе совещания у Владимира Путина по ситуации с разливом топлива ТЭЦ-3.
Коммерсантъ 09:48
1,4K
Общество

Крым намерен принять туристов из других регионов с 1 июля

С 1 июня в Крыму уже сняли ряд ограничений, введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Бизнес-газета 14:38
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Хоккей

Панарин ответил пытающимся очернить его «негодяям и подхалимам»

Игрок отметил, что некоторые «негодяи и подхалимы» пытаются очернить его и уличить в нелюбви к родине.
Lenta.ru 14:32
Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
2,5K
Общество

Ярославская область 8 июня начнет первый этап снятия ограничений

Первый этап снятия ограничений по COVID-19 стартует в Ярославской области 8 июня, в частности, в регионе можно будет проводить спортивные соревнования без присутствия зрителей, а в некоторых районах откроются общественные бани, заявил губернатор Дмитрий Миронов в пятницу.
РИА Новости 11:59
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Хоккей

Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

5 июня Федерация хоккея России на своем официальном сайте объявила о том, что в целом было уже фактически анонсировано инсайдерами ранее: Валерий Брагин стал главным тренером национальной сборной страны, сменив на этом посту проработавшего всего один сезон Алексея Кудашова.
Газета.Ru 05:58
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Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
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Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. По состоянию на март 2020 г. в состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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