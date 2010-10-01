Ранее отметка в 40 долларов преодолевалась 6 марта. Растет и американская нефть WTI. На товарно-сырьевой бирже в Нью-Йорке она подорожала на 2,66% – до 37,57 долларов за баррель.

Нефть Brent пробила отметку в 40 долларов за баррель

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