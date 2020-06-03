Энергетика
Газета.RuСтоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.
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Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель
КП - Беларусь03 июня в 03:25
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 05:40, Ашберн
Наука
Найдено самое древнее сооружение майя
Live24 вчера в 05:54
Происшествия
Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова
Суд в Москве арестовал сотрудника Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.
Известия вчера в 14:46
Энергетика
Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
Общество
МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском
Разлив дизельного топлива на месте аварии в Норильске удалось локализовать, собрано более 200 тонн нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 04:49
Космос
Пошли на жертву ради красоты: популяризатор космоса Егоров оценил скафандры от Илона Маска
Компания Илона Маска 30 мая осуществила первый в истории пилотируемый космический запуск, произведенный частной компанией.
Народные новости 02 июня в 05:42
Общество
Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске
Общественное возмущение, поводом для которого стал масштабный разлив дизтоплива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ в Норильске, не должен привести «к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий».
РБК 04:09
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до октября или февраля
Возвращение к нормальной жизни после эпидемии коронавируса в Москве займет год. Об этом в интервью ТАСС заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru вчера в 06:47
Общество
Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади.
RT на русском 04:42
Наука
На Земле определен регион с самым чистым воздухом
Evo-rus.com 02 июня в 16:33
Общество
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
Происшествия
Бывшего депутата тюменской гордумы арестовали до конца июля
NashGorod.ru 05:08
Общество
Названы сферы с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России
Эксперты проанализировали более 150 тыс. вакансий в России за прошлый месяц и определили отрасли, в которых предлагаются самые высокие зарплаты.
Татар-информ 02:12
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Здоровье
За сутки 196 заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на пятницу, 5 июня, на Дону за сутки еще у 196 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:14
Здоровье
В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК 04:20
Баскетбол
НБА приняла решение о возобновлении сезона
В четверг, 4 июня, совет директоров НБА провёл голосование, итогом которого стало решение о возобновлении баскетбольного сезона.
ГЛАС.RU вчера в 14:34
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Происшествия
Московский суд заочно арестовал создателя бренда из 90-ых «Довгань»
В Москве заочно арестовали создателя популярного в 90-ых бренда «Довгань» Германа Лиллевяли.
РБК 05:35
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
Политика
Зюганов объяснил арест Платошкина «скатыванием к полицейщине»
«Скорее всего, арест Н.Н.Платошкина вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства», - полагает лидер КПРФ.
Национальная служба новостей 00:54
Общество
Титов попросил разрешить корпоративы ради спасения шоу-бизнеса
Чтобы спасти десятки тысяч человек, занятых в организации зрелищных мероприятий, власти должны более четко обозначить перспективы возвращения отрасли к работе, заявил уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов в ходе онлайн-конференции «Индустрия развлечений в условиях пандемии».
РБК 03:00
Авто
Renault начала продажи в России нового Renault Master
Не зависимо от версии Renault Master предлагается с 2,3-литровым дизельным мотором мощностью 125 л.с. если это будет переднеприводный вариант фургона и 150 л.с. если заднеприводная модификация.
Tvoe-avto.com вчера в 01:17
Политика
В Польше усомнились в надежности партнерства с США
Материал был написан на фоне последних новостей из-за океана. В статье журналисты издания размышляют на тему будущего страны без США.
Военное дело вчера в 11:33
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15