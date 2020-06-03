Энергетика

Газета.RuГазета.RuСтоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.
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Цены на нефть Brent превысили $41 за баррель впервые с 6 марта

РБК05:22

Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель

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Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $41 за баррель

Rambler News Service05:36

Цена нефти Brent поднялась выше $41

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Нефтяной фонтан: за счёт чего цены на сырьё поднялись до $40 за баррель

News.ru03 июня в 10:17

Цена на нефть марки Brent впервые почти за 3 месяца превысила 40 долларов

Эхо Москвы03 июня в 01:02

Цена на нефть Brent поднялась выше $40 впервые с марта

Коммерсантъ02 июня в 21:21
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 05:40, Ашберн

Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель

КП - Беларусь03 июня в 03:25
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 05:40, Ашберн
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НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
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Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
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Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
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НБА приняла решение о возобновлении сезона

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Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

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В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

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В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
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Не зависимо от версии Renault Master предлагается с 2,3-литровым дизельным мотором мощностью 125 л.с. если это будет переднеприводный вариант фургона и 150 л.с. если заднеприводная модификация.
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В Польше усомнились в надежности партнерства с США

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Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

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