Энергетика

ИзвестияИзвестияИюльские фьючерсы нефти марки Brent поднялись выше $25 за баррель

Выше $25 за баррель поднялась цена нефти марки Brent с поставкой в июле, об этом свидетельствуют данные торгов. Цена июльских фьючерсов выросла на 0,93% до $25,4 за баррель (на 2:54 мск). Июньские фьючерсы торгуются за $21,64 за баррель.
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Цена на нефть Brent упала до $20 за баррель

РЕН ТВ09:55

Последние новости кризиса 27 апреля: рынок жилья обвалится, цены на нефть долго не вырастут

URA.Ru11:29

Цена нефти Brent опустилась ниже $20 впервые с 22 апреля

РБК12:26

Нефть WTI падает в цене на 27%

Газета.Ru11:53

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Эхо Москвы12:04

Цена нефти Brent опустилась ниже $20

ТАСС03:02

Цена на нефть марки WTI упала до 15,04 доллара за баррель

РИА Новости02:42
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