Энергетика

REGNUMREGNUMНефть Brent просела до $20 за баррель

Лондон, 27 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть сильно просели в ходе торгов 27 апреля — Brent потеряла более 6% цены, WTI уже опускалась ниже $12 за баррель. Июньские фьючерсы Brent подешевели на $1,40 (6,5%), до $20,04 за баррель.
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Цена на нефть WTI падает более чем на 25%

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Последние новости кризиса 27 апреля: рынок жилья обвалится, цены на нефть долго не вырастут

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Американская легкая нефть упала в цене на бирже сегодня на 27% — почти до 12 долларов за баррель

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Цена нефти Brent опустилась ниже $20

ТАСС03:02

Цена на нефть марки WTI упала до 15,04 доллара за баррель

РИА Новости02:42
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