Энергетика
REGNUMНефть Brent просела до $20 за баррель
Лондон, 27 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть сильно просели в ходе торгов 27 апреля — Brent потеряла более 6% цены, WTI уже опускалась ниже $12 за баррель. Июньские фьючерсы Brent подешевели на $1,40 (6,5%), до $20,04 за баррель.
Читать в источнике
Оценить210
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Комментарии
Политика
Посольство КНДР в России сделало заявление о Ким Чен Ыне
Заслугой Ким Чен Ына является активизация диалога КНДР с Соединенными штатами, Южной Кореей и РФ.
Аргументы недели 14:43
Общество
На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»
Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
ТАСС 08:07
Игры
Gears Tactics получила оценку в 81 балл на Metacritic
27 апреля спало эмбарго на рецензии Gears Tactics Средняя оценка игры на Metacritic – 81 из 100.
Cyber.sports.ru 10:55
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО
Министерство обороны подтвердило подлинность трех видеозаписей ВМС США, на которых видны «летающие объекты, охарактеризованные как неопознанные».
Коммерсантъ 16:48
Общество
В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
Политика
В США обвинили Китай в поставках некачественных тестов на коронавирус
Китай поставил в США низкокачественные и даже поддельные наборы для тестирования на коронавирус, заявил в понедельник экономический советник Белого дома Питер Наварро.
РИА Новости 16:38
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом
«В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:47
Авто
Начались продажи двухрядной версии «Садко Next»
В России начались продажи новой версии полноприводного среднетоннажного грузовика «Садко Next» – с двухрядной кабиной.
Автоновости дня 03:14
Общество
В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники.
РИА Новости 14:01
Общество
Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн
В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении движения «Волонтеры победы».
Ведомости 08:17
Армия и оружие
Российские десантники высадились в Арктике
Российские десантники впервые высадились в арктических условиях с высоты 10 тысяч метров на новых парашютных системах.
Независимое телевидение Севастополя 02:38
Общество
Минпромторг может обязать аптеки иметь в продаже маски
Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что правительство может выпустить нормативный акт, обязывающий аптеки иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски.
Коммерсантъ 14:38
Футбол
РПЛ рассматривает варианты возобновления сезона с 21 или 28 июня
В одном старт намечен на 21 июня, другой предусматривает возобновление с 28 июня.
Советский спорт 09:47
Футбол
Широков: «Для „Зенита“ и „Локомотива“ важно, чтобы чемпионат доиграли»
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о возможном продолжении сезона в чемпионате России.
Soccer.ru 16:49
Футбол
ФИФА предлагает временно разрешить командам делать по пять замен
Каждой команде теперь будет предоставлена возможность использовать до пяти замен во время матча, - цитирует Sky Sports представителя ФИФА.
Советский спорт 11:51
Общество
Pampers вслед за PepsiCo отказалась сотрудничать с Региной Тодоренко
Pampers отказалась сотрудничать c телеведущей и блогером Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
Ведомости 13:06
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 15:58
Биатлон
Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной
Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:32
Политика
Владимир Путин выступит с обращением 9 мая
Владимир Путин выступит с обращением 9 мая в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 15:57
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК 11:11
Происшествия
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Российская газета 13:23
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Кино
На Первом канале стартует показ сериала «Джульбарс»
Piter.tv 10:00
Игры
Завтра для Call of Duty: Modern Warfare и Warzone выйдет патч на 15 ГБ
Infinity Ward продолжает выпускать крупные обновления для Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Warzone — завтра, например, выйдет патч на 15 гигабайт.
Игромания.ру 10:50
Здоровье
В Липецке трех врачей уволили за халатность при работе с COVID-19
Два замглаврача и старшая медсестра липецких больниц уволены за нарушение правил работы с инфицированными коронавирусом пациентами, сообщает в понедельник администрация области.
РИА Новости 14:46
Здоровье
Пик распространения коронавируса в Тульской области наступит в мае
27 апреля Алексей Дюмин провел заседания штаба по предотвращению коронавируса в Тульской области.
Тульская пресса 11:34
Энергетика
Нефть марки Urals стала дороже Brent
Цена нефти Urals выросла на $1,05 за баррель относительно марки Brent в пятницу 24 апреля, сообщает агентство Argus Media.
Газета.Ru 10:52
Здоровье
Власти раскрыли результаты лечения коронавируса в России новым методом
Состояние пациентов с коронавирусом быстро улучшается после использования плазмы донора, заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 15:47