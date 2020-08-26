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Finam.Ru
Finam.Ru

Цена на Brent растет в связи с сокращением производства в США

По данным API, запасы нефти в США сократились на 4,5 миллиона баррелей до 507,5 миллиона за неделю, завершившуюся 21 августа, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 3,7 миллиона баррелей.В источнике
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Profinance.ru

Нефть подешевела, поскольку «Лаура» оказалась не такой уж и страшной

Profinance.ruвчера в 16:37
Lenta.ru

Ураган поставил под угрозу нефтяную отрасль США

Lenta.ruвчера в 12:59
REGNUM

Нефть Brent сохраняет восходящее движение к $47

REGNUMвчера в 01:18
ПРАЙМ

Нефть дешевеет уже примерно на 2% на укрепляющемся долларе

ПРАЙМвчера в 11:10
Газета.Ru

Нефть дешевеет из-за урагана «Лаура»

Газета.Ruвчера в 12:00
ТАСС

Эксперты допустили рост цен на нефть до $47 из-за урагана в Мексиканском заливе

ТАСС26 августа в 11:02
Коммерсантъ

Ураган Лаура стал самой большой угрозой для нефтедобычи США за 15 лет

Коммерсантъ26 августа в 03:24

Винер-Усманова объяснила отсутствие российских гимнасток на ЧЕ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила РИА Новости, почему сборная России не числится в составе участников чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новостивчера в 10:32

Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России

«Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — гласит текст документа.
РБКвчера в 11:29
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В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 08:25
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Дочь Шувалова поступила в МГУ на коммерческой основе

Как следует из документа, Анастасия Шувалова зачислена на факультет психологии МГУ на коммерческой основе и будет проходить обучение по специальности «клиническая психология» с 1 сентября 2020 года по 30 июня 2026 года.
Forbes26 августа в 13:35
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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Минпромторг России объяснил перебои с доступом к препарату фуросемид

Москва, 28 августа 2020, 07:39 — REGNUM В России возможно образование дефицита жизненно необходимого лекарственного препарата фуросемид, в связи с чем Минпромторг РФ прорабатывает вопрос о повышении его доступности.
REGNUM00:39
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