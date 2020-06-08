Энергетика
REGNUMНефть Brent стала стоить больше $42 впервые с 6 марта
Лондон, 5 июня 2020, 15:53 — REGNUM Августовский фьючерс на нефть марки Brent торговался на отметке выше $42 за баррель на лондонской бирже ICE.
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Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты
По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Lenta.ru 00:16
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Игры
В Steam вернулись игры Electronic Arts
В Steam снова вернулись полюбившиеся геймерам игры Electronic Arts. Все новинки предложены с хорошей скидкой после года молчания.
Дни24 05 июня в 02:02
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Экономика
Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения
В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28
Общество
СМИ узнали о законопроекте о минимальной почасовой зарплате в России
Депутаты Госдумы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда.
РБК 00:22
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
Общество
Непродовольственным магазинам разрешили работу в Новосибирской области
В Новосибирской области с 8 июня возобновляют работу непродовольственные магазины, об этом заявил губернатор Андрей Травников на аппаратном совещании в правительстве региона.
АиФ Новосибирск 00:26
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
Политика
В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Общество
На Камчатке вспышка коронавируса зафиксирована в доме ребёнка
Петропавловск-Камчатский, 8 июня 2020, 04:04 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском в доме ребёнка зафиксирована вспышка заражений коронавирусом.
REGNUM вчера в 21:04
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной опроверг развод с певицей
Экспресс газета вчера в 13:22
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Общество
Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США
Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском вчера в 21:41
Единоборства
Конор Макгрегор в третий раз заявил о завершении карьеры
Конор Макгрегор принял решение завершить карьеру. Об уходе из спорта 31-летний ирландец объявил уже третий раз за последние четыре года.
Газета.Ru вчера в 07:28
Авто
Toyota может выпустить новый рамный внедорожник в ретро-стиле
В разговоре с журналистами агентства CarBuzz в субботу, 6 июня, Шелдон Браун, занимающий пост главного инженера Toyota, сказал, что он выступает за концепцию FJ Cruiser, но корпорация сконцентрируется на классических авто, вроде 4Runner, Sequoia, Tundra и новой генерации Tacoma.
CarsWeek.ru 06 июня в 16:10
Шоу-бизнес
Пригожин в соцсети ответил на совет не позориться
News.ru вчера в 22:20
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru вчера в 08:38
Армия и оружие
На Украине рассказали о способе «ударить» по Сибири
РИА Новости вчера в 19:31
Религия
Православные христиане отмечают день Святого Духа
РИА Новости вчера в 17:57
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Петербурге
Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения легковых автомобилей Ferrari и Volkswagen Polo в Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 16:43
Экология
В Росприродназоре оценили риски повторения аварии в Норильске
Задача Росприроднадзора — не допустить повторения авария, которая случилась 29 мая на ТЭЦ-3 «дочки» «Норильского никеля» Норильской-Таймырской энергетической компании (НТЭК), когда из одного из резервуаров пролилось более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 00:25
Происшествия
Пропавший в Башкирии ребенок найден живым
Вести.Ru вчера в 12:58
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Экономика
Власти Гонконга начнут 8 июля выплаты населению в связи с пандемией
Правительство Гонконга 8 июля начнет осуществлять обещанные выплаты населению по 10 тыс. гонконгских долларов ($1 290) в рамках помощи в условиях пандемии нового коронавируса.
ТАСС 00:12
Фигурное катание
Туктамышева поразила поклонников зажигательным танцем в квартире
Видео с танцем 23-летняя спортсменка опубликовала в Instagram.
Слово и Дело 06 июня в 21:53
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru вчера в 15:38
Армия и оружие
«РИА Новости»: Россия возобновит изготовление ракет «Рокот» без Украины
Коммерсантъ вчера в 23:42