Энергетика
REGNUMНефть Brent стала стоить больше $42 впервые с 6 марта
Лондон, 5 июня 2020, 15:53 — REGNUM Августовский фьючерс на нефть марки Brent торговался на отметке выше $42 за баррель на лондонской бирже ICE.
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Цена нефти североморской марки Brent c начала торгов в Лондоне выросла почти на 2%
Эхо Москвывчера в 20:12
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Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной опроверг развод с певицей
Экспресс газета вчера в 13:22
Армия и оружие
Пентагон направил вертолеты для разгона протестов в Вашингтоне
Американское издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, заявило, что Пентагон поручил обеспечить «непрерывное присутствие» вертолетов национальной гвардии в Вашингтоне с целью подавления массовых протестов.
Военное дело вчера в 10:37
Политика
Британский депутат обвинил Германию в предательстве из-за российского газа
Британский парламентарий Дэниел Кавчински заявил, в понедельник, 8 июня, что сложно оценить «предательство» Европы Германией из-за сотрудничества с Россией по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик сообщил Daily Express.
Известия 01:38
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 06 июня в 12:44
Происшествия
Под мостом в Заводском районе нашли труп женщины
По предварительным данным, труп нашли днем 7 июня под путепроводом, пролегающим через железнодорожные пути, на расстоянии около 120 метров от дома №33А по улице Фабричной.
Четвертая Власть 01:08
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Энергетика
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия 05 июня в 18:04
Происшествия
Два пациента с выявленным коронавирусом скончались в Забайкалье
В Забайкальском крае за прошедшие сутки в больницах скончались два пациента с выявленным коронавирусом.
Известия 00:09
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Общество
Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве
«Снятие ограничений, скорее всего, будет двухэтапным — с 10 и 15 июня», — раскрыл детали собеседник агентства.
Lenta.ru вчера в 05:51
Политика
На сайт голосования по Конституции внесены изменения
На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
RT на русском вчера в 23:36
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты
По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Lenta.ru 00:16
Здоровье
Двенадцать новых случаев заболевания коронавирусом выявили на Сахалине
Двенадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Сахалинской области.
АСТВ вчера в 23:24
Общество
В шести населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения
Кемерово, 8 июня 2020, 07:29 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в шести населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM 00:29
Экономика
Всем пенсионерам, получающим деньги на карту, советуют приготовиться
Ранее сообщалось, что в России предложили запретить банковские карты с технологией бесконтактной оплаты.
Primpress.ru 06 июня в 17:00
Единоборства
Конор МакГрегор объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, сообщил своим фанатам о том, что завершает профессиональную карьеру бойца.
FightTime.ru вчера в 02:26
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Здоровье
Ослабление ограничений в Забайкалье сдвигается из-за роста заражения коронавирусом
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 4 июня поручил оказать срочную помощь Забайкальскому краю в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе, в том числе Минобороны РФ было поручено развернуть госпиталь.
Интерфакс - Россия 00:49
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Общество
В Москве умер ещё 51 пациент с коронавирусом
RT на русском 01:19
Политика
Жителей Белоруссии задумали оградить от «вредной» информации
Министр уверен, что от распространения информации зависит дальнейшая судьба всего государства, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал СТВ.
ФедералПресс вчера в 15:42
Общество
В Госдуме разработали проект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении в России минимального почасового размера оплаты труда, передаёт РИА Новости.
RT на русском 01:15
Армия и оружие
Танки Abrams ВС Египта вторглись в Ливию и идут на помощь Хафтару
Российский Диалог вчера в 14:17
Кино
Актриса сериала «Сваты» Инна Королева покинула проект
Недавно Инна Королева, сыгравшая в полюбившемся многим сериале Машу Ковалеву, объявила о своем уходе из проекта.
Shraibikus News вчера в 16:22
Армия и оружие
На Украине рассказали о способе «ударить» по Сибири
РИА Новости вчера в 19:31
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
Общество
Слушания по делу МН17 возобновляются в Нидерландах
После почти трехмесячного перерыва 8 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing на Украине в июле 2014 года.
Московский Комсомолец вчера в 18:01
Общество
В Самаре 8 июня примут решение по борьбе с коронавирусом
Режим самоизоляции в Самарской области действует до 8 июня включительно.
ГТРК Самара 01:10
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
Газета.Ru вчера в 22:52