Лондон, 5 июня 2020, 15:53 — REGNUM Августовский фьючерс на нефть марки Brent торговался на отметке выше $42 за баррель на лондонской бирже ICE.

Нефть Brent стала стоить больше $42 впервые с 6 марта

Армия и оружие Пентагон направил вертолеты для разгона протестов в Вашингтоне Американское издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, заявило, что Пентагон поручил обеспечить «непрерывное присутствие» вертолетов национальной гвардии в Вашингтоне с целью подавления массовых протестов. 2

Политика Британский депутат обвинил Германию в предательстве из-за российского газа Британский парламентарий Дэниел Кавчински заявил, в понедельник, 8 июня, что сложно оценить «предательство» Европы Германией из-за сотрудничества с Россией по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик сообщил Daily Express.

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Происшествия Под мостом в Заводском районе нашли труп женщины По предварительным данным, труп нашли днем 7 июня под путепроводом, пролегающим через железнодорожные пути, на расстоянии около 120 метров от дома №33А по улице Фабричной.

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Здоровье Ослабление ограничений в Забайкалье сдвигается из-за роста заражения коронавирусом Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 4 июня поручил оказать срочную помощь Забайкальскому краю в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе, в том числе Минобороны РФ было поручено развернуть госпиталь.

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Общество В Госдуме разработали проект о почасовой оплате труда Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении в России минимального почасового размера оплаты труда, передаёт РИА Новости. 842

Общество Слушания по делу МН17 возобновляются в Нидерландах После почти трехмесячного перерыва 8 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing на Украине в июле 2014 года. 3