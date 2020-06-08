Энергетика
РБКСтоимость барреля Brent впервые с начала марта превысила $43
Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43. По данным на 2:40 мск она составляла $43,25, что на 3% выше пятничного показателя. Выросла и стоимость техасской WTI.
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Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
Общество
Власти Забайкалья продлили ограничительные меры до 14 июня из-за коронавируса
Правительство Забайкальского края продлило до 14 июня ограничительные меры, введенные из-за распространения в регионе коронавируса, сообщается в воскресенье на официальном портале края.
ТАСС 10:10
Происшествия
Полицейский из Миннеаполиса предстанет перед судом по делу Флойда
Обвиняемый в смерти Джорджа Флойда полицейский впервые предстанет перед судом.
Российская газета 19:07
Авто
Для нового Toyota RAV4 разработан хардкорный тюнинг-кит
Актуальный Toyota RAV4 имеет яркий дизайн с довольно резкими и агрессивными чертами, однако специалисты тюнинг-компании Versus посчитали что этого недостаточно.
Тарантас Ньюс 04:18
Общество
Британские авиакомпании просят отменить карантин для туристов
Авиакомпании British Airways, EasyJet и Ryanair обратились к властям Великобритании.
News.ru 14:36
Происшествия
ТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщает источник ТАСС.
Коммерсантъ 18:31
Происшествия
Джонсон пообещал привлечь к ответственности напавших на полицейских
Глава кабинета министров пообещал привлечь виновных к ответственности. Об этом он написал в своем Twitter.
Известия 19:24
Футбол
«Унион» и «Шальке» не определили победителя
В 30-м туре Бундеслиги сыграли «Унион» и «Шальке», команды, которые с большим трудом набирают очки после возобновления чемпионата Германии.
Евро-футбол.ру 11:48
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Общество
Совфед прокомментировал данные о переезде Скрипалей
В Совфеде прокомментировали данные СМИ о переезде экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля, которого осудили в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии.
Газета.Ru 10:40
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия 17:53
Футбол
«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче
РИА Новости 12:03
Армия и оружие
Стратегическая субмарина «Князь Владимир» поступит в состав ВМФ 12 июня
Новый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир", как ожидается, примут в состав Северного флота 12 июня, в День России.
Газета.Ru 19:34
Экономика
Чиновники изменят правила государственно-частного партнерства
Инвесторы дождались изменений в законы о концессиях и государственно-частном партнерстве (ГЧП).
Ведомости 20:00
Экономика
Стали известны страны с самым доступным газом для населения
Аналитики провели исследование, чтобы узнать, жители каких стран мира могут позволить себе купить на среднемесячные зарплаты больше всего природного газа.
Online47.ru 19:41
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru 10:20
Общество
Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов
Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru 15:00
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Здоровье
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений COVID-19
Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения осложнений COVID-19. Об этом в субботу, 6 июня, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Известия вчера в 05:31
Происшествия
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
РИА Новости 19:07
Происшествия
Хищения в «Трансаэро» разобрали по всем статьям
За время расследования сумма похищенного уменьшилась, а обвиняемыми стали экс-гендиректор «Трансаэро» Бурдин, временный управляющий компанией на период банкротства Михаил Котов и главный бухгалтер Андрей Ковалев.
Коммерсантъ 17:55
Армия и оружие
Источник: Россия возобновляет изготовление ракет «Рокот» без Украины
Центр Хруничева (входит в Роскосмос) возобновляет программу производства легких конверсионных ракет "Рокот" на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ), рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 20:06
Происшествия
Девочки-подростки попали в ДТП в Тымовском районе
Девочка-подросток, управляя иномаркой, попала в ДТП в Тымовском районе. Это произошло в субботу вечером, 6 июня, в 22:30.
АСТВ 19:44
Энергетика
«Газпром» объявил о закупке труб большого диаметра на 100 млрд рублей
Москва, 7 июня 2020, 13:55 — REGNUM Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» объявило о крупнейшей в истории государственной корпорации «Газпром» закупке труб большого диаметра (ТБД) — одним лотом сразу на сотни миллиардов рублей.
REGNUM 06:55
Экономика
Программа поддержки строительства оживила ранее предлагавшиеся идеи
Программа поддержки строительства оживила ранее предлагавшиеся идеи Пока план восстановления экономики РФ еще дорабатывается в правительстве, Минстрой уже начал готовиться к реализации одной из предусмотренных в нем мер — ведомство подготовило проект постановления об упрощении процедуры строительства дорог.
Коммерсантъ 17:55
Происшествия
Слушания по делу МН17 возобновляются в Нидерландах
После почти трехмесячного перерыва 8 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing на Украине в июле 2014 года.
Московский Комсомолец 18:01
Политика
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах.
Газета.Ru 06:00
Общество
Счетная палата выявила нарушения на 5,2 млрд рублей при проверке ВС и Мосгорсуда
Счетная палата РФ выявила нарушения в судебном департаменте при Верховном суде (ВС) и Мосгорсуде на сумму свыше 5,2 млрд рублей при расходовании бюджета в 2019 году, сообщает контрольное ведомство.
ТАСС 17:59
Шоу-бизнес
Волочкова станцевала под дождем после долгой разлуки с дочерью
В опубликованном ролике балерина вместе с дочерью танцуют на лужайке перед домом во время дождя, одевшись в похожие яркие толстовки.
Народные новости 14:03
Шоу-бизнес
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал 13:42