Энергетика
REGNUMНефть Brent опустилась ниже $43 за баррель
Лондон, 8 июня 2020, 12:57 — REGNUM Сегодня, 8 июня, цена августовских фьючерсов нефти марки Brent впервые с 6 марта превысила $43 за баррель. Однако потом пошла на снижение.
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Стоимость нефти марки WTI достигла 40 долларов за баррель впервые с 6 марта
Вечерняя Москвавчера в 19:48
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Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Здоровье
Мурашко заявил, что вакцинация от гриппа начнется в августе
Вакцина против гриппа уже производится, планируется, что в августе в России начнется вакцинация, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости 06 июня в 08:42
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
Религия
Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня
Известия вчера в 18:53
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Общество
Россия возобновит авиасообщение с 15 странами
Росавиация решила возобновить полеты в 15 стран с 15 июля. Но прежде авиаторы намерены согласовать свой план с санитарными властями.
Рамблер вчера в 08:25
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Происшествия
В Ростовской области задержан предполагаемый убийца двух рыбаков
34-летний житель села Новобатайск задержан и дал показания следствию.
REGNUM 06:01
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
Общество
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж
1. Россиянам объявили условия, при которых они могут выехать за рубеж Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что гражданам разрешено выезжать за рубеж с целью работы, учебы или для лечения родственников.
Lenta.ru 07:55
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
Музыка
Юрий Лоза предрек Киркорову потерю песен
Piter.tv 07:50
Экономика
В Китае выпустили ценные бумаги с использованием блокчейна на $17 млрд
Китайский коммерческий банк Zheshang выпустил на основе блокчейна ценные бумаги, обеспеченные другими финансовыми активами (ABCP).
РБК 08:24
Путешествия
Внутренний туризм в России запустится с 1 июля
Как заявил в ходе совещания с главой правительства РФ зампред кабмина Дмитрий Чернышенко, туристические поездки между регионами будут возобновлены с 1 июля.
Национальная служба новостей 08:22
Футбол
CIES представил обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал обновленный список самых дорогостоящих футболистов мира.
Sport24.ru 07:47
Общество
Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения
В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28
Общество
Об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка сообщил русский врач в США
В целом, по словам специалиста, клиники работают в обычном режиме, и врачи узких специальностей начали выполнять свои обязанности.
Evo-rus.com 04:12
Финансы
Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 71 рубля
По прогнозу директора по аналитическому маркетингу "Ак Барс" Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 67—71 рубль за доллар.
Реальное время 05:04
Армия и оружие
Минобороны следит за учениями НАТО в Балтийском море
Балтийский флот России следит за учениями стран НАТО в Балтийском море Baltops-2020, сообщает в понедельник Национальный центр управления обороной РФ.
РИА Новости 07:44
Футбол
Иванов: «Урал» может обратиться в РПЛ из-за разбора трибун на арене
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов, комментируя вопрос разбора трибун на домашнем стадионе клуба, рассказал РИА Новости, что пока ясности по точным датам нет, добавив, что при необходимости футбольный клуб обратится к Российской премьер-лиге (РПЛ) с просьбой учесть работы в календаре нового сезона.
РИА Новости 07:25
Футбол
Уткин назвал лучшего вратаря в истории российского футбола после Яшина
Комментатор и спортивный журналист Василий Уткин рассказал, кого считает лучшим вратарем в истории российского футбола.
РИА Новости 07:30
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу Boeing MH17
США не смогут предоставить дополнительные данные по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17.
Lenta.ru 05:41
Политика
На сайт голосования по поправкам в Конституцию внесли изменения
Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции отсутствует упоминание о предлагаемой поправке в статью 81, которая обнуляет президентские сроки, во всех 15 тематических блоках.
RuNews24.ru вчера в 21:09
Общество
В «Союзе женщин России» пожаловались на жеманных мужчин
Председатель «Союза женщин России» Екатерина Лахова посетовала на то, что в стране появилось много «жеманных» мужчин, и рассказала, какими, по ее мнению, должны быть представители сильного пола.
Взгляд.ру 07:56
Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Происшествия
Житель Сахалина погиб при нападении медведя
РИА Новости 08:09