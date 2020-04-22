Энергетика
КлопсЦена нефти Brent опустилась ниже 23 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent на бирже в Лондоне упала на 10,5% и составила 22,85 доллара за баррель. Об этом пишет ТАСС во вторник, 21 апреля. Речь идёт о стоимости фьючерса с поставкой на июнь.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 11:23, Ашберн
Комментарии
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Политика
Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
Новый Век вчера в 05:50
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах
Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
РБК 10:18
Экономика
Netflix нарастила число подписчиков на 16 млн пользователей
Американский сервис потокового вещания Netflix в I квартале 2020 г. увеличил количество своих подписчиков на 15,8 млн человек в сравнении с тем же периодом 2019 г. (9,6 млн).
Ведомости вчера в 20:33
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
Политика
Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
Политика
Путин назначил генерала заместителем главы СКР
Генерал-лейтенант юстиции Эдуард Кабурнеев назначен заместителем председателя Следственного комитета России (СКР).
Lenta.ru 09:36
Здоровье
В Башкирии в РКБ имени Куватова пациенты плакали
В Башкирии в РКБ имени Куватова плакали пациенты эндокринологического отделения.
Общественная электронная газета 06:32
Шоу-бизнес
Костенко неожиданно подняла цену на подаренный Тарасовым дом
Актуальные Новости 02:14
Общество
Ржевское предприятие наращивает выпуск деталей для аппаратов ИВЛ
В ходе заседания был отмечен вклад в производство очень на данный момент востребованной продукции – деталей для аппаратов ИВЛ – ржевского предприятия ПАО «Электромеханика».
Тверские ведомости 08:43
Шоу-бизнес
Отец Кристины Орбакайте рассекретил размер своей пенсии
Отец Кристины Орбакайте и бывший муж Аллы Пугачевой – цирковой артист Миколас Орбакас, после развода проживает на постоянной основе в Литве.
Bimru.ru 09:08
Политика
Кремль высказался о сроках выхода России из самоизоляции
По словам представителя Кремля, Владимир Путин тесно общается с экспертами – для того, чтобы получать ежедневные апдейты по изменению эпидемиологической ситуации.
Национальная служба новостей вчера в 07:51
Общество
Глава Минздрава назвал процент смертности от коронавируса в России
Смертность из-за коронавируса в России составляет меньше 1%, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Компания 07:30
Наука
Назван главный путь распространения коронавируса SARS-CoV-2
Немецкие исследователи установили самый вероятный путь заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это тесный контакт с большим количеством людей.
Вести.Ru 09:43
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Экономика
Сбербанк начал прием заявок на льготную ипотеку под 6,4%
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поручил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса стоимостью Разницу между рыночной ставкой и 6,5% субсидирует государство.
Интерфакс 03:53
Общество
Электронные пропуски для автомобилистов введут в Новосибирской области
В Новосибирской области планируют ввести систему электронных пропусков, об этом заявил губернатор региона Андрей Травников в эфире «Вестей Новосибирск».
АиФ Новосибирск 09:35
Общество
Чиновники и жители Чечни последовали призыву Кадырова побриться наголо
Чиновники и жители Чечни подхватили эстафету главы республики Рамзана Кадырова, который в ответ на просьбы разрешить работу парикмахерских побрился наголо и призвал к этому других мужчин.
РИА Новости 08:50
Происшествия
На Кубани выявлено 20 новых заболевших коронавирусом
COVID-19 подтвержден у 11 женщин и 9 мужчин. Возраст новых заболевших — от 20 до 84 лет.
Kursk.com 04:39
Здоровье
В США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса
Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая.
РБК вчера в 22:31
Футбол
Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru 20 апреля в 10:29
Энергетика
Трамп не исключает запрет на импорт нефти из Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп рассматривает все варианты действий для поддержки нефтегазового сектора страны, включая запрет на импорт нефти из Саудовской Аравии, заявил министр энергетики Дэн Бруйетт.
ПРАЙМ вчера в 14:38
Общество
Губернатор Куйвашев сказал, когда снимут режим самоизоляции на Урале
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал условия, при которых в регионе могут снять режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
АиФ Урал 10:25
Общество
Алексей Текслер рассказал, когда в Челябинске откроют фитнес-клубы
Фото Олега Каргаполова Глава региона отметил, что для принятия решения об изменении режима обязательной самоизоляции важно стабилизировать ситуацию по распространению коронавирусной инфекции, для этого в регионе прикладываются все усилия.
Вечерний Челябинск 05:53
Здоровье
Китайские врачи предупредили о почернении кожи из-за коронавируса
Китайские врачи выяснили, что у зараженных коронавирусной инфекцией людей может почернеть кожа.
ФАН 03:57
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra потерпел фиаско в рейтинге DxOMark
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra занял седьмое место в рейтинге DxOMark, гаджет потерпел фиаско, считают специалисты.
Актуальные Новости 06:53
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24