Цена нефти марки Brent на бирже в Лондоне упала на 10,5% и составила 22,85 доллара за баррель. Об этом пишет ТАСС во вторник, 21 апреля. Речь идёт о стоимости фьючерса с поставкой на июнь.

Цена нефти Brent опустилась ниже 23 долларов за баррель

Экономика Netflix нарастила число подписчиков на 16 млн пользователей Американский сервис потокового вещания Netflix в I квартале 2020 г. увеличил количество своих подписчиков на 15,8 млн человек в сравнении с тем же периодом 2019 г. (9,6 млн).

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства. 242

Политика Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина «К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. 718

Общество Ржевское предприятие наращивает выпуск деталей для аппаратов ИВЛ В ходе заседания был отмечен вклад в производство очень на данный момент востребованной продукции – деталей для аппаратов ИВЛ – ржевского предприятия ПАО «Электромеханика». 1

Шоу-бизнес Отец Кристины Орбакайте рассекретил размер своей пенсии Отец Кристины Орбакайте и бывший муж Аллы Пугачевой – цирковой артист Миколас Орбакас, после развода проживает на постоянной основе в Литве. 6

Политика Кремль высказался о сроках выхода России из самоизоляции По словам представителя Кремля, Владимир Путин тесно общается с экспертами – для того, чтобы получать ежедневные апдейты по изменению эпидемиологической ситуации. 64

Наука Назван главный путь распространения коронавируса SARS-CoV-2 Немецкие исследователи установили самый вероятный путь заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это тесный контакт с большим количеством людей. 652

Происшествия МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости. 9,4K

Экономика Сбербанк начал прием заявок на льготную ипотеку под 6,4% На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поручил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса стоимостью Разницу между рыночной ставкой и 6,5% субсидирует государство. 13

Общество Электронные пропуски для автомобилистов введут в Новосибирской области В Новосибирской области планируют ввести систему электронных пропусков, об этом заявил губернатор региона Андрей Травников в эфире «Вестей Новосибирск». 97

Общество Чиновники и жители Чечни последовали призыву Кадырова побриться наголо Чиновники и жители Чечни подхватили эстафету главы республики Рамзана Кадырова, который в ответ на просьбы разрешить работу парикмахерских побрился наголо и призвал к этому других мужчин. 1,4K

Происшествия На Кубани выявлено 20 новых заболевших коронавирусом COVID-19 подтвержден у 11 женщин и 9 мужчин. Возраст новых заболевших — от 20 до 84 лет. 504

Футбол Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется. 3

Энергетика Трамп не исключает запрет на импорт нефти из Саудовской Аравии Президент США Дональд Трамп рассматривает все варианты действий для поддержки нефтегазового сектора страны, включая запрет на импорт нефти из Саудовской Аравии, заявил министр энергетики Дэн Бруйетт. 27

Общество Алексей Текслер рассказал, когда в Челябинске откроют фитнес-клубы Фото Олега Каргаполова Глава региона отметил, что для принятия решения об изменении режима обязательной самоизоляции важно стабилизировать ситуацию по распространению коронавирусной инфекции, для этого в регионе прикладываются все усилия. 28

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 50