Энергетика
REGNUMНефть Brent установилась вблизи $27 за баррель
К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent подорожали на 45 центов (1,70%), до $26,89 за баррель. Ранее в ходе торгов марка уже поднималась до $27,20 за баррель. Июньские фьючерсы WTI подорожали на 38 центов (1,92%), до $20,16 за баррель.
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Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет
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Обвинения России со стороны американского Национального центра кибербезопасности (NCSC) в якобы хакерских атаках на разрабатывающие вакцину от коронавируса COVID-19 британские университеты и научные организации – "типичное коронабесие", заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
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В Донецке в результате обстрела ранены трое детей
В результате обстрела Александровки были ранены трое детей - двое 7-летних и один 10-летний, рассказали в пресс-службе.
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В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
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Тимошенко стала долларовым миллионером
Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
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В Турции прирост случаев коронавируса достиг месячного минимума
Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1614 - это минимальное значение за месяц, общее число заразившихся превысило 127 тысяч, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
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Трамп рассказал о сроках появления в США вакцины от коронавируса
Президент США Дональд Трамп поделился сроками создания в стране вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Москве прошла репетиция воздушного Парада Победы
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Коронавирус выявлен у 1384 российских военных
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Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его состоянии
Пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков сообщил, что Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально и продолжает лечение.
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«У Бескова свои оценки, у меня свои». Гаврилов рассказал, как Старостин обхитрил легендарного тренера «Спартака»
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