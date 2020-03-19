Коронавирус
ИзвестияСтоимость нефти Brent выросла на 15%
Майские фьючерсы на нефть Brent выросли более чем на 15% на бирже ICE в Лондоне. Об этом свидетельствуют данные торгов на четверг, 19 марта. Как отмечает ТАСС, в 20:30 мск цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent поднялась до отметки в $28,3 за баррель.
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Сергей Лавров стал Героем труда
Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
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Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
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США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом
Соединенные Штаты стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заболевания коронавирусом.
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Застрявший на Марсе зонд NASA вытащили ударом ковша
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«ПСЖ» выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента «Реала»
Французский "ПСЖ" выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента мадридского "Реала" Лоренсо Санса, передает "Спорт-Экспресс".
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Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых
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В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
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В ВОЗ опровергли влияние прививки от гриппа на коронавирус
Во Всемирной организации здравоохранения не подтвердили, что прививка от гриппа положительно влияет на переносимость коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Совфеде оценили возможное введение санкций США из-за цен на нефть
Если США решат ввести против России новые санкции из-за падения цен на нефть, на ее экономику это не повлияет, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Доротея Вирер: «Шестой день карантина. Муж начинает меня бесить»
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о карантине из-за коронавируса.
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Москвич убил жену и ее родителей
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Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили на Сахалине
Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили у жителей Сахалина.
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Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии
Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации с целью дискредитации действий США по борьбе с пандемией.
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Тренер Нурмагомедова рассказал о возможном снятии Фергюсона с боя
Технологии
Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10
Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Общество
Количество зараженных коронавирусом в России увеличилось до 253
За последние сутки в девяти регионах России было зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице
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В сети появились цены на новые флагманы Xiaomi Redmi K30 Pro
До презентации новинок от Redmi ещё несколько дней, а в сети уже появились цены на новые флагманы Xiaomi Redmi K30 Pro.
Энергетика
Нефть WTI просела до $25 за баррель
Лондон, 20 марта 2020, 17:45 — REGNUM Нефть снова уходит в минус в ходе торгов на Лондонской бирже 20 марта — Brent опустилась к $28, WTI просела до $25 за баррель.
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Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменили
Международная федерация хоккея (IIHF) отменила мужской чемпионат мира по хоккею 2020 года в Швейцарии.
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Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Шоу-бизнес
СМИ предлагали актеру деньги, чтобы он соврал о сексе с Меган Маркл
Американский актер Саймон Рекс, особенно известный благодаря фильмам серии "Очень страшное кино", рассказал, что британские таблоиды предлагали ему деньги за ложь об отношениях с женой британского принца Гарри Меган Маркл.
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Новый Nissan Qashqai станет гибридным
В основу будущего Qashqai ляжет усовершенствованная платформа CMF от Renault-Nissan, которая будет поддерживать не только привычные ДВС, но и передовые силовые установки на электрической или гибридной тяге.