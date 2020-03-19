Коронавирус

ИзвестияИзвестияСтоимость нефти Brent выросла на 15%

Майские фьючерсы на нефть Brent выросли более чем на 15% на бирже ICE в Лондоне. Об этом свидетельствуют данные торгов на четверг, 19 марта. Как отмечает ТАСС, в 20:30 мск цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent поднялась до отметки в $28,3 за баррель.
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Цена на нефть Brent выросла более чем на 3%

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Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
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Немецкий журналист оценил действия России в борьбе с коронавирусом

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели 53 человек.
РБК 22:31
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости 14:59
Общество

США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом

Соединенные Штаты стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заболевания коронавирусом.
ТАСС 21:54
Космос

Застрявший на Марсе зонд NASA вытащили ударом ковша

На Марсе застрял исследовательский зонд NASA InSight.
РЕН ТВ 19 марта в 07:19
Авто

Toyota рассказала, какие RAV4 покупают россияне

Японская компания рассказала о том, какие именно кроссоверы покупали россияне.
Российская газета вчера в 11:03
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«ПСЖ» выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента «Реала»

Французский "ПСЖ" выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента мадридского "Реала" Лоренсо Санса, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 20:50
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Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых

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Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

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Газета.Ru 06:46
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В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
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В ВОЗ опровергли влияние прививки от гриппа на коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения не подтвердили, что прививка от гриппа положительно влияет на переносимость коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 21:34
Экономика

В Совфеде оценили возможное введение санкций США из-за цен на нефть

Если США решат ввести против России новые санкции из-за падения цен на нефть, на ее экономику это не повлияет, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
РБК вчера в 03:57
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Назван средний инкубационный период коронавируса

Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 21:54
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Доротея Вирер: «Шестой день карантина. Муж начинает меня бесить»

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о карантине из-за коронавируса.
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Москвич убил жену и ее родителей

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Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили на Сахалине

Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили у жителей Сахалина.
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Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии

Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации с целью дискредитации действий США по борьбе с пандемией.
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Тренер Нурмагомедова рассказал о возможном снятии Фергюсона с боя

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Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10

Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Piter.tv вчера в 15:01
Общество

Количество зараженных коронавирусом в России увеличилось до 253

За последние сутки в девяти регионах России было зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Ридус вчера в 11:11
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Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

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В сети появились цены на новые флагманы Xiaomi Redmi K30 Pro

До презентации новинок от Redmi ещё несколько дней, а в сети уже появились цены на новые флагманы Xiaomi Redmi K30 Pro.
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Нефть WTI просела до $25 за баррель

Лондон, 20 марта 2020, 17:45 — REGNUM Нефть снова уходит в минус в ходе торгов на Лондонской бирже 20 марта — Brent опустилась к $28, WTI просела до $25 за баррель.
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Ракета «Союз» с 34 спутниками стартовала с Байконура

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Чемпионат мира по хоккею отменили

Международная федерация хоккея (IIHF) отменила мужской чемпионат мира по хоккею 2020 года в Швейцарии.
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Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

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