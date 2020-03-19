Майские фьючерсы на нефть Brent выросли более чем на 15% на бирже ICE в Лондоне. Об этом свидетельствуют данные торгов на четверг, 19 марта. Как отмечает ТАСС, в 20:30 мск цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent поднялась до отметки в $28,3 за баррель.

Политика Сергей Лавров стал Героем труда Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

Здоровье Академик спрогнозировал спад коронавируса в России Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.

Общество В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.

Экономика В Совфеде оценили возможное введение санкций США из-за цен на нефть Если США решат ввести против России новые санкции из-за падения цен на нефть, на ее экономику это не повлияет, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Энергетика Нефть WTI просела до $25 за баррель Лондон, 20 марта 2020, 17:45 — REGNUM Нефть снова уходит в минус в ходе торгов на Лондонской бирже 20 марта — Brent опустилась к $28, WTI просела до $25 за баррель.

Хоккей Чемпионат мира по хоккею отменили Международная федерация хоккея (IIHF) отменила мужской чемпионат мира по хоккею 2020 года в Швейцарии.