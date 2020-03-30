с чего всё началось

Всего за неделю баррель российской нефти в Северо-Западной Европе подешевел на $5,51. Скидка на Urals относительно Brent выросла по итогам недели на $1,25 до $4,75 за баррель.

Цена российской нефти Urals упала до уровня 1999 года

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