Энергетика
ВедомостиЦена российской нефти Urals упала до уровня 1999 года
Всего за неделю баррель российской нефти в Северо-Западной Европе подешевел на $5,51. Скидка на Urals относительно Brent выросла по итогам недели на $1,25 до $4,75 за баррель.
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Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции
С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
Футбол
Пеп Гвардиола: мы вернемся сильнее, добрее и немного толще
Напомним, что на прошлой неделе наставник «Манчестер Сити» пожертвовал один миллион евро на борьбу с коронавирусом в Каталонии.
Общество
«Яндекс» запустил индекс самоизоляции для городов России
Компания "Яндекс" представила индекс самоизоляции. Он показывает, как жители России соблюдают условия карантина.
Игры
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Энергетика
Bloomberg: Норвегия окажет влияние на «нефтяную войну»
Увеличение добычи нефти на крупнейшем в Норвегии месторождении Йохан Свердруп в Северном море может оказать значительное давление на цены, пишет информагентство Bloomberg.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Происшествия
Умерший с коронавирусом петербуржец попал в больницу с инфарктом
Мужчина в возрасте 55 лет был госпитализирован 20 марта в стационар с повторным острым инфарктом миокарда, у него развилась двусторонняя пневмония.
Технологии
Китай с поддержкой России готовит революцию во всемирной сети
Предложение получило поддержку России, но вызвало обеспокоенность у западных стран, которые опасаются, что государству будет легче контроллировать доступ граждан в интернет.
Наука
Мозговые имплантаты напечатали на 3D-принтере
Группа инженеров Массачусетского технологического университета (MIT) разработала технологию печати мягких электродов для имплантации в головной мозг.
Общество
Санкт-Петербург объявил режим самоизоляции
В Санкт-Петербурге последовали примеру Москвы и ввели режим самоизоляции, сообщает «Коммерсантъ».
Энергетика
Польская PGNiG заявила о праве на 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»
Польская нефтегазовая компания PGNIG заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов.
Экономика
Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Наука
Ученые вычислили, сколько пластика может съесть любое животное
Здоровье
Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой
Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ.
Экономика
Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты
"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Общество
Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина.
Общество
В Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля
Оперативный штаб по коронавирусу в Москве откорректировал информацию о продлении режима самоизоляции в городе до 14 апреля, уточнив, что его необходимо соблюдать в "ближайшее время".
Общество
Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом
Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.
Политика
Кен Маккаллум стал новым главой MI5
Новый глава MI5 вступит в должность в конце апреля и сменит на этом посту Эндрю Паркера.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Недвижимость
Снижение цен не сделает жилье доступнее
Снижение цен не сделает жилье доступнее Вызванный падением доходов населения спад покупательского спроса может вынудить девелоперов снизить стоимость новостроек в Москве на 5–10%.
Здоровье
Врач рассказал о «суперспособности» коронавируса
Врач-терапевт Захар Лейкин предупредил об уникальной способности коронавируса.
Общество
Дмитрий Медведев сделал заявление о коронавирусе в социальных сетях
Обращение появилось на официальной странице Медведева в Инстаграм.
Интернет
В Telegram появились папки для чатов и каналов
В менеджере Telegram появились папки для чатов, каналов и ботов.
Политика
Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19
Москва, 30 марта 2020, 16:29 — REGNUM Обеспечение выполнения поручений по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил организовать президент РФ Владимир Путин своих полномочных представителей в федеральных округах 30 марта в ходе совместного совещания.
Общество
Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы
Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
Происшествия