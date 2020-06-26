Российская нефть марки Urals торгуется в Северо-Западной Европе с премией $2,35 к Brent, сообщило ценовое агентство Argus. Это рекордный показатель за историю наблюдения агентства с сентября 1994 года.

Экономика Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить национальную программу развития Дальнего Востока до 2024 года с перспективой до 2035 года, следует из текста указа на официальном портале правовой информации. 2

Общество Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа». 351

Общество К проголосовавшему дважды Лобкову пришла полиция В Москве полиция пришла домой к журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову, который накануне смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию. 979

Авто Bentley завершила выпуск флагманского седана Mulsanne Британский автопроизводитель Bentley завершил выпуск флагманского лимузина Mulsanne.

Происшествия Скорая помощь выбросила окровавленного россиянина в памперсе у гаражей В Омске скорая помощь выбросила у гаражей окровавленного россиянина в памперсе и с катетером, очевидцы сняли его на видео. 102

Общество Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе. 463

Общество Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО. 191

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". 3K

Общество Проверка записавшихся на электронное голосование москвичей выявила 2000 подозрительных записей Списки начали сверять после того, как в первый же день голосования по поправкам оказалось, что журналист "Дождя" Павел Лобков в порядке эксперимента смог проголосовать дважды: на участке и через электронное голосование.

Транспорт Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту запустят 30 июня Грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту стартует 30 июня, его откроют два поезда с материка и полуострова.

Политика Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию. 239

Общество В городе Байконур ввели комендантский час из-за коронавируса В казахстанском городе Байконур из-за ухудшения ситуации с коронавирусом решили ввести комендантский час.

Кино Премьеру фильма «Довод» Кристофера Нолана перенесли на август Студия Warner Bros. перенесла премьеру нового фильма Кристофера Нолана «Довод» на 12 августа. Ранее дата релиза была назначена на 31 июля. 5

Футбол Клубы РПЛ проголосовали за внесение изменений в регламент Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за внесение изменений в дисциплинарный регламент Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте турнира.