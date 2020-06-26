Энергетика
КоммерсантъНефть Urals достигла рекордной премии к Brent
Российская нефть марки Urals торгуется в Северо-Западной Европе с премией $2,35 к Brent, сообщило ценовое агентство Argus. Это рекордный показатель за историю наблюдения агентства с сентября 1994 года.
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Происшествия
В Нижнем Новгороде загорелся литературный музей Горького
РБК вчера в 11:42
Гаджеты
Первые тесты пятиядерного процессора Intel Lakefield: что-то пошло не так
Две недели назад компания Intel представила необычные пятиядерные процессоры Lakefield, которые отличаются крайне низким энергопотреблением и предназначены для тонких мобильных устройств.
3DNews 09:19
Общество
Серебренникова приговорили к условному сроку
Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку за хищение почти 129 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:39
Общество
С 1 июля в России вступят новые правила для автомобилистов
Новые правила для автолюбителей вступят в силу в России с 1 июля. Нововведения касаются совершенно разных сфер.
ТаракаНН 00:54
Политика
Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе
Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.
RT на русском вчера в 16:39
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Более 10 миллионов россиян проголосовали по поправкам к Конституции
Участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли более 10 миллионов граждан, на данный момент явка составляет 9,2%. Об этом сообщил Центризбирком (ЦИК) России.
iReactor 05:18
Кино
Стартовали съемки нового сериала КиноПоиск HD «Беспринципные»
В Москве началась работа над комедийным сериалом «Беспринципные» — экранизацией рассказов писателя Александра Цыпкина.
КиноПоиск 06:10
Экономика
Красноярск сэкономит 1,2 млрд рублей на строительстве моста на Енисее
Агентство государственного заказа Красноярского края намерено заключить контракт с АО "Мостострой-11" на строительство самого северного моста на Енисее вблизи поселка Высокогорский, цена контракта составит 6 миллиардов рублей, что на 1,2 миллиарда рублей ниже начальной, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 02:00
Общество
Минкультуры решило исключить «трагические сюжеты про творцов и деньги»
«Министерство совместно с культурным сообществом прорабатывает системные меры, которые должны исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами», — пояснила Любимова.
РБК 08:30
Шоу-бизнес
Ивлеева объяснила, зачем хвастается роскошной жизнью
Блогер продемонстрировала подписчикам недешевый автопарк, а также неординарный наряд.
Evo-rus.com вчера в 08:16
Футбол
Леонид Федун прокомментировал своё письмо в МВД
Не хочется думать, что в действиях правоохранительных органов существует предвзятость к «Спартаку».
CT news 09:07
Наука
Бозе-конденсат образовался за рекордно короткое время
Длительность процесса, по оценкам ученых, составляет около 100 фемтосекунд — таким образом, эксперимент позволяет изучать и регулировать эффекты квантовой динамики на очень коротком масштабе времени.
N+1 01:45
Авто
Рассекречена базовая комплектация новой Skoda Octavia
На родине базовая Skoda Octavia Active с трехцилиндровым турбодвигателем 1.0 TSI мощностью 110 л.с. и механической коробкой передач стоит от 494 тысяч крон (1,44 млн руб.).
32CARS.ru 06:56
Футбол
СМИ узнали о возвращении Гончаренко в Москву для переговоров с ЦСКА
На прошлой неделе Гончаренко улетел в Белоруссию после поражения ЦСКА в матче РПЛ с «Зенитом» со счетом 0:4. Сообщалось, что тренер подал в отставку и не хочет продолжать работать в клубе, но руководство хочет уговорить его остаться до конца текущего сезона.
РБК 07:45
Общество
В России могут ввести выплаты за отказ от места в детсаду
Родители, в свою очередь, могут передумать отказаться от выплаты, чтобы встать в очередь на место в детском саду.
Астрахань FM вчера в 02:25
Авто
АвтоВАЗ готовится к выпуску моделей на новой платформе Renault-Nissan
«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Автоновости дня вчера в 03:09
Происшествия
Несколько человек пострадали в результате нападения в Глазго
Несколько человек получили ранения, также сообщается о трех погибших в результате нападения в центре Глазго в Шотландии, передает BBC.
Известия 09:28
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
Общество
Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля
Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля, посвященного результатам голосования по поправкам к конституции, из-за запрета на массовые мероприятия, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.
РИА Новости 09:32
Шоу-бизнес
Архивное фото Пугачевой в купальнике попало в Сеть
Родин пояснил, что снимок сделали во время гастролей. В тот день Примадонна не захотела купаться, а предпочла просто позагорать.
Слово и Дело вчера в 08:42
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую" сумму в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
РИА Новости 08:20
Энергетика
Стоимость бензина АИ-95 на бирже обновила исторический рекорд
Как сообщает агентство "РИА Новости", цена бензина АИ-95 на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимальной отметки за всю историю наблюдений с июня 2018 года.
Деловое.ТВ 09:34
Игры
Новый трейлер Cyberpunk 2077 появился в Сети
Польская компания CD Projekt RED опубликовала новый трейлер компьютерной игры Cyberpunk 2077, выход которой запланирован на ноябрь 2020 года.
iReactor 02:21
Общество
Нутрициолог назвала допустимое количество черешни в день
Нутрициолог Ольга Деккер назвала допустимое количество черешни в день.
Evo-rus.com 08:06
Политика
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
РИА Новости 24 июня в 10:46
Экономика
Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 07:36