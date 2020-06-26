Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъНефть Urals достигла рекордной премии к Brent

Российская нефть марки Urals торгуется в Северо-Западной Европе с премией $2,35 к Brent, сообщило ценовое агентство Argus. Это рекордный показатель за историю наблюдения агентства с сентября 1994 года.
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Стоимость российской нефти увеличила отрыв от Brent до рекордного

РБК06:31

Нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

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Премия при торговле Urals достигла рекордных значений в Европе

ИА Красная Весна07:05

Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

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Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

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Urals торгуется с рекордной премией к Brent в $2,35 за баррель

News.ru05:46

Российская нефть Urals торгуется с рекордной премией к Brent в $2,35 за баррель

ТАСС05:38
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 07:27, Ашберн
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Двух новых фигурантов дела Абызова объявили в международный розыск

Владимира Ниязова и Сергея Столярова объявили в розыск по делу экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.
Коммерсантъ 06:33
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Общество

Режиссёр Серебренников признан судом виновным в хищениях

Суд признал причастность Серебренникова к хищению 129 млн рублей. Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере.
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Футбол

«Тамбов» – «Зенит». Матч пройдет без зрителей

«В целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в период нестабильной эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, правительством Нижегородской области принято решение провести матч 25-го тура РПЛ «Тамбов» – «Зенит» без зрителей», – говорится в сообщении.
Советский спорт 07:09
Армия и оружие

Трамп рассказал, что изменил дизайн американских военных кораблей

Президент США Дональд Трамп рассказал, что внес изменения в дизайн военных кораблей.
ТАСС вчера в 19:14
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Общество

Минтранс объявил сроки возобновления международного авиасообщения

25 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщил о том, что глава Росавиации Александр Нерадько предложил план по возобновлению международного авиасообщения в России.
Lenta.ru 06:29
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Происшествия

Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Газета.Ru вчера в 16:56
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Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии

«Ливерпуль» завоевал свой первый чемпионский титул за 30 лет и первый в эпоху АПЛ. Всего у мерсисайдцев теперь 19 титулов чемпиона Англии.
LiveSport.ru вчера в 17:11
Политика

Собянин пообещал «бить по рукам» всех, кто принуждает голосовать

Мэр столицы Сергей Собянин пообещал "бить по рукам" всех, кто принуждает в Москве голосовать по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
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Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
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Общество

Дуров заявил, что Telegram вернул инвесторам более $1,2 млрд

Аргументы и Факты вчера в 17:35
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Политика

МИД Белоруссии сообщил о возможной встрече Лукашенко и Путина 30 июня

Известия 06:35
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Общество

Беглов предупредил петербуржцев о второй волне коронавируса

Санкт-Петербург, 26 июня 2020, 09:49 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предупредил петербуржцев о возможной второй волне эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:49
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Политика

Кремль намерен ознакомиться с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

Обещание ознакомиться с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу допущенной грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ИА Красная Весна 06:49
Общество

СМИ: Бари Алибасова отправили в психиатрическую клинику

Продюсера Бари Алибасова отправили в психиатрическую клинику. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:43
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Шоу-бизнес

Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля

Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 06:38
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Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
iReactor вчера в 08:15
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Политика

В раде рассказали о плане по уничтожению Украины

На Украине запущен процесс уничтожения страны, и агрессивные акции радикалов — это часть этого плана, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
Известия 24 июня в 22:57
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Общество

Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины

Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
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Здоровье

Вирусолог объяснил новый всплеск коронавируса в Европе

По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается почти 9,3 миллиона заразившихся коронавирусом, 479 тысяч из них умерли.
РИА Новости 05:05
Космос

Раскрыты новые возможности перспективного космического корабля «Орел»

Новый российский космический корабль «Орел» в случае нештатной ситуации при запуске сможет приводниться в океане, сообщил главный конструктор по разработке пилотируемого транспортного корабля нового поколения Игорь Хамиц.
Взгляд.ру 22 июня в 17:57
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Кино

В Сети появился кадр со съемок подводных сцен второй части «Аватара»

Кадр со съемок подводных сцен во второй части научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар» опубликовали создатели картины в официальном аккаунте в Twitter.
Известия вчера в 20:28
Культура

Венедиктов призвал государство извиниться перед Серебренниковым

«Очевидно, что Серебренников и другие обвиняемые по «делу 7-й студии» невиновны и должны быть оправданны», — написал журналист (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.). Он также подчеркнул, что от имени государства подсудимым должны быть принесены извинения.
Рамблер 06:30
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
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Общество

В Волгоградской области открыли движение по мосту через Ахтубу

В Волгоградской области открыли движение по мосту через Ахтубу, который является частью второго пускового комплекса мостового перехода через Волгу.
АиФ Волгоград 07:17
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Кино

Премьеру «Довода» Кристофера Нолана перенесли на 12 августа

Компания Warner Bros. перенесла премьеру новой картины Кристофера Нолана Довод с 17 июля на 12 августа.
NewInform 03:58
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Политика

Жириновский проголосовал по поправкам в Конституцию

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, проголосовал по поправкам к Конституции на участке № 2714 в одной из московских школ.
RuNews24.ru 05:07
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Общество

ЦИК России сообщила о DDOS-атаке на свой сайт

«Фиксируем: на сайт ЦИК России идет DDOS-атака», ― говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Центризбиркома.
Известия 07:00
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Политика

В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием

Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
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Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 04:02
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