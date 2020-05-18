Энергетика

ТАССТАССНефть Urals подорожала до более $30 за баррель

Цена нефти Urals в северо-западной Европе поднялась в прошлую пятницу на $1,49 за баррель вслед за котировками Brent.
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Цена российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе в пятницу, 15 мая, выросла на $1,49 за баррель и достигла уровня $30,44 за баррель, сообщает агентство Argus Media
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За сутки в России выявили 9263 новых случая заражения коронавирусом

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