Цена нефти Urals в северо-западной Европе поднялась в прошлую пятницу на $1,49 за баррель вслед за котировками Brent.

Нефть Urals подорожала до более $30 за баррель

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