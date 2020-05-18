Энергетика

ТАССТАССНефть Urals подорожала до более $30 за баррель

Цена нефти Urals в северо-западной Европе поднялась в прошлую пятницу на $1,49 за баррель вслед за котировками Brent.
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