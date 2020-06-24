Энергетика

Вестник КавказаВестник КавказаНефть Urals подорожала в Европе до $46 за баррель

С начала июня российская нефть подорожала в Европе на $7 - до $45-46 за баррель. Ural по-прежнему торгуется с премией Brent, которая сейчас составляет $1,55 за баррель на Северо-Западном рынке и $2,55 на Южном, сообщает международное ценовое агентство Argus.
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Российская нефть в Европе подорожала до 45-46 долларов за баррель

Российская нефть Urals с начала июня подорожала в Европе более чем на 7 долларов, до 45-46 долларов за баррель, марка по-прежнему торгуется с премией Brent, которая однако снизилась и теперь составляет 1,55 доллара за баррель на Северо-Западном рынке и 2,55 доллара на Южном, говорится в материалах международного ценового агентства Argus.
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