Нефть Urals подорожала в Европе до $46 за баррель
Смотрите также
Путин поднял тост за ветеранов на приеме в честь гостей парада Победы
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины
В России пенсии по старости могут быть увеличены
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии
В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Джордж Мартин рассказал, когда закончит эпопею «Песнь льда и пламени»
Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде
Кустурица посетил главный храм Минобороны России
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения
МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году
В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров
На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Парад Победы в Москве засняли из космоса
В России пенсии по старости могут быть увеличены
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году
В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров
Футболисты «Локомотива» перешли на режим самоизоляции на клубной базе
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Россияне вновь стали пополнять валютные вклады
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
С начала июня российская нефть подорожала в Европе на $7 - до $45-46 за баррель. Ural по-прежнему торгуется с премией Brent, которая сейчас составляет $1,55 за баррель на Северо-Западном рынке и $2,55 на Южном, сообщает международное ценовое агентство Argus.В источнике
Подробнее о событии