Нефть Urals подорожала в Европе до $46 за баррель

С начала июня российская нефть подорожала в Европе на $7 - до $45-46 за баррель. Ural по-прежнему торгуется с премией Brent, которая сейчас составляет $1,55 за баррель на Северо-Западном рынке и $2,55 на Южном, сообщает международное ценовое агентство Argus.