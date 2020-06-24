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Вестник КавказаВестник Кавказа

Нефть Urals подорожала в Европе до $46 за баррель

С начала июня российская нефть подорожала в Европе на $7 - до $45-46 за баррель. Ural по-прежнему торгуется с премией Brent, которая сейчас составляет $1,55 за баррель на Северо-Западном рынке и $2,55 на Южном, сообщает международное ценовое агентство Argus.В источнике
Подробнее о событии

Российская нефть в Европе подорожала до $45-46 за баррель

News.ru11:46

Российская нефть Urals в Европе подорожала до 46 долларов за баррель

Российская газета11:41

Российская нефть в Европе подорожала до 45-46 долларов за баррель

РИА Новости09:38

Нефть Urals в июне продолжила торговаться с премией к Brent на фоне сделки ОПЕК+

ТАСС10:30

Стоимость российской нефти на европейском рынке выросла до $46 за баррель

ИА Красная Весна10:02

Российcкая нефть Urals в Европе подорожала до $46

Известия09:46

Российская нефть Urals за июнь резко подорожала

РБК11:18
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Путин поднял тост за ветеранов на приеме в честь гостей парада Победы

Президент России Владимир Путин на приеме в честь иностранных лидеров, приехавших на парад Победы в Москву, поднял тост за ветеранов и победы и заверил, что память о тех, кто не вернулся с войны, не уйдет.
РИА Новости07:22
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Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru11:48
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В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM02:09
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В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

«Никаких инцидентов, представляющих какую-либо опасность для зрителей, в ходе выдвижения исторического парадного расчета механизированной колонны к месту проведения 24 июня военного парада в городе-герое Севастополе не было», — сказано в сообщении.
Известия08:35
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Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово

Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
РИА Новости10:40
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Врачи Самарской области опровергли очередную байку про коронавирус

В областном Минздраве сообщили, что в сети Интернет распространяется фейковая информация о том, что выявление пациентов с COVID-19 намеренно приостановлено, и помощь им якобы не оказывается.
Маленькая Сызрань10:50
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Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUMвчера в 14:50
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МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году

Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, снижение цен на нефть и последствия пандемии приведут к более глубокому спаду экономики России, чем фонд ожидал в апреле - на 6,6% в 2020 году (прежняя оценка - спад на 5,5%).
Российская газета10:50
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Ургант высмеял маску Кокорина из крокодиловой кожи

Телеведущий Иван Ургант в эфире своей программы на Первом канале прокомментировал фото нападающего футбольного клуба «Сочи» Александра Кокорина, купившего защитную маску из крокодиловой кожи за 30 тыс. рублей.
Взгляд.ру07:46
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