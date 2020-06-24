Энергетика

Вестник КавказаВестник КавказаНефть Urals подорожала в Европе до $46 за баррель

С начала июня российская нефть подорожала в Европе на $7 - до $45-46 за баррель. Ural по-прежнему торгуется с премией Brent, которая сейчас составляет $1,55 за баррель на Северо-Западном рынке и $2,55 на Южном, сообщает международное ценовое агентство Argus.
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Российская нефть в Европе подорожала до 45-46 долларов за баррель

Российская нефть Urals с начала июня подорожала в Европе более чем на 7 долларов, до 45-46 долларов за баррель, марка по-прежнему торгуется с премией Brent, которая однако снизилась и теперь составляет 1,55 доллара за баррель на Северо-Западном рынке и 2,55 доллара на Южном, говорится в материалах международного ценового агентства Argus.
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Известиявчера в 09:46

Российская нефть резко подорожала

Lenta.ruвчера в 12:36
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Происшествия

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Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости вчера в 12:27
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Происшествия

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Porsche обновил комплектации Boxster и Cayman

Ценник обновлённого 718 Cayman будет составлять не меньше 59 900 долларов, а базового Boxster — от 62 000 долларов.
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Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

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В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины

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В Приангарье погиб подросток, попав под дорожный каток

Подросток попал под дорожный каток. Смерть наступила на месте происшествия.
ТАСС вчера в 21:20
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Общество

В России началось голосование по поправкам в Конституцию

В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
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Медведев проголосовал по изменениям в Конституцию РФ

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СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога

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Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
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