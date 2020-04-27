Энергетика
Газета.RuНефть марки Urals стала дороже Brent
Цена нефти Urals выросла на $1,05 за баррель относительно марки Brent в пятницу 24 апреля, сообщает агентство Argus Media. Впервые с ноября 2019 года Urals торговалась с премией ($0,20 за баррель), а не со скидкой к эталону. В абсолютном исчислении Urals подросла на $0,68 за баррель до $16,39.
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