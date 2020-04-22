Российская нефть сорта Urals вслед за Brent существенно упала в цене утром в среду, сообщает Argus. Urals подешевела на 5,92 доллара, установившись на уровне 11,59 доллара за баррель в Северо-Западной Европе, в Средиземноморье падение оказалось чуть менее сильным – до 12,09 доллара за баррель.

Нефть Urals упала ниже $12 за баррель

Футбол Роналдо в самоизоляции провел жеребьевку под гимн Лиги чемпионов Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо воссоздал жеребьевку Лиги чемпионов в рекламе одного из спонсоров турнира.

Происшествия В России хотят расширить применение оружия полицейскими Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию. 13K

Экономика Мосбиржа введет механизм торгов деривативами при отрицательных ценах Московская биржа разработает механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами в условиях отрицательных цен на основной актив, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение биржи.

Общество Минздрав призвал продлить ограничительные меры на майские праздники Mossovetinfo.ru – Ограничительные меры, принятые в России в связи с распространением коронавируса, необходимо продлить до конца майских праздников, заявил главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. 992

Происшествия СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия. 155

Футбол РПЛ не планирует доигрывать чемпионат в одном городе "Урал", "Уфа" и "Ахмат" не хотят доигрывать сезон РПЛ УЕФА настоятельно рекомендовал лигам завершить сезон РПЛ и клубы согласуют дату возобновления сезона за три недели до старта Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей российского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 863

Шоу-бизнес Седокова рассказала о трудностях группового секса Популярная украинская и российская поп-исполнительница Анна Седокова рассказала о том, что у нее был секс втроем. 6

Экономика Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции. 388

Происшествия В Новосибирской области выявили 16 случаев заражения коронавирусом Шестнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 2

Единоборства Александр Емельяненко побрился налысо вслед за Кадыровым Российский боец ММА Александр Емельяненко вслед за главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым побрился налысо. 39

Кино Первый состав «Мстителей» Marvel показали в преклонном возрасте Пользователь Сети под ником ColdBudLight98 на сайте Reddit опубликовал интересный арт, на котором показал, как бы выглядели члены первой команды "Мстителей" киновселенной Marvel в старости (хотя некоторым постареть не суждено). 16