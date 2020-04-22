Энергетика
Аргументы и ФактыНефть Urals упала ниже $12 за баррель
Российская нефть сорта Urals вслед за Brent существенно упала в цене утром в среду, сообщает Argus. Urals подешевела на 5,92 доллара, установившись на уровне 11,59 доллара за баррель в Северо-Западной Европе, в Средиземноморье падение оказалось чуть менее сильным – до 12,09 доллара за баррель.
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Комментарии
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Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо воссоздал жеребьевку Лиги чемпионов в рекламе одного из спонсоров турнира.
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В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию.
REGNUM 07:30
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Мосбиржа введет механизм торгов деривативами при отрицательных ценах
Московская биржа разработает механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами в условиях отрицательных цен на основной актив, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение биржи.
Газета.Ru 17:30
Общество
Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса
Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
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Минздрав призвал продлить ограничительные меры на майские праздники
Mossovetinfo.ru – Ограничительные меры, принятые в России в связи с распространением коронавируса, необходимо продлить до конца майских праздников, заявил главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Моссовет 07:30
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Передвижение из-за коронавируса ограничили в китайском Харбине
Ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции ввели в китайском городе Харбин.
Вечерняя Москва 15:52
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СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
Футбол
РПЛ не планирует доигрывать чемпионат в одном городе
"Урал", "Уфа" и "Ахмат" не хотят доигрывать сезон РПЛ УЕФА настоятельно рекомендовал лигам завершить сезон РПЛ и клубы согласуют дату возобновления сезона за три недели до старта Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей российского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.
Metaratings 11:42
Футбол
Семак: хочу, чтобы Кокорин играл за «Зенит». Он один из лучших в РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что хочет видеть в своей команде нападающего Александра Кокорина, который в настоящее время на правах аренды выступает за «Сочи».
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Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
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Авторынок России может упасть на 50%
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Популярная украинская и российская поп-исполнительница Анна Седокова рассказала о том, что у нее был секс втроем.
НТВ 11:31
Кино
В США умерла актриса Ширли Найт
Аргументы и Факты 18:54
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Стая диких собак напала на ребенка в Магадане
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За март в Half-Life: Alyx сыграли 860 тысяч человек
В марте 860 тыс. геймеров опробовали VR-шутер Half-Life: Alyx.
CyberSport.ru 16:30
Экономика
Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ
Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
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Происшествия
В Новосибирской области выявили 16 случаев заражения коронавирусом
Шестнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:52
Здоровье
Врач оценил запрет прогулок из-за коронавируса
Прогулки во время пандемии коронавируса разрешены в некоторых странах Европы.
РИА Новости вчера в 21:57
Происшествия
Сообщения о минировании самолета из Москвы на Сахалин не подтвердились
Самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения, после чего 41 пассажир и 12 членов экипажа были эвакуированы.
Mockva.ru 19:38
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
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Александр Емельяненко побрился налысо вслед за Кадыровым
Российский боец ММА Александр Емельяненко вслед за главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым побрился налысо.
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Первый состав «Мстителей» Marvel показали в преклонном возрасте
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Российская газета вчера в 06:53
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В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
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Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области
SM News вчера в 06:00
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
Российская газета вчера в 17:44
Общество
Мантуров раскритиковал регионы, не объявившие закупку средств защиты
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров раскритиковал власти Амурской области, республик Алтай и Тыва, которые не подают заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 08:06
Кино
Чем разозлил зрителей сериал «Зулейха открывает глаза»
Роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» вышел в 2015 г. и имел счастливую судьбу.
Ведомости вчера в 17:02
Авто
В России продолжают разрабатывать перспективные двигатели для автомобилей
В прошлом месяце "РГ" рассказывала, что московский институт ФГУП НАМИ (разработчик Aurus) продолжает работу над самым мощным двигателем V12.
Российская газета 02:00