Энергетика
КомпанияНефть Urals упала в цене ниже 17 долларов за баррель
Стоимость отечественной нефти Urals с поставкой в Европу опустилась ниже 17 долларов за баррель. Об этом сообщило аналитическое агентство Argus.
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Комментарии
Общество
Туроператор назвал сроки возобновления полетов за границу
Генеральный директор TUI Россия Тарас Демура рассказал о примерных сроках восстановления международного авиасообщения, которое было прекращено из-за глобальной пандемии коронавируса.
Суть событий 12:51
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На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости 10:56
Общество
В Тульской области вводится карантин для прибывающих из других регионов
На территории Тульской области с 17 апреля будет введён обязательный режим самоизоляции для граждан, прибывающих из других регионов.
REGNUM 13:27
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК 13:01
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
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Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:20
Общество
В Минздраве дали прогноз по спаду эпидемии коронавируса в Москве
По состоянию на 15 апреля, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек.
Lenta.ru 10:33
Общество
Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической
Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
Кино
Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва
Игромания.ру вчера в 07:16
Общество
Более 9 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции составили в Москве
"По данным полиции, более 9 тыс. протоколов было составлено с субботы о нарушении режима социального дистанцирования [в отношении тех], кто прогуливается на улице, ходит в парки, на детские площадки и так далее", - сказал Данчиков в эфире телеканала "Россия-24".
ТАСС 14:35
Шоу-бизнес
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Гудков и Варнава "зажгли" под хит Little Big.
VSE42.RU 06:20
Футбол
Зиньковский опроверг информацию в СМИ о своем переходе в «Зенит»
Напомним, что Зиньковский провел 20 матчей в этом сезоне РПЛ и отдал шесть голевых передач.
ODDS.ru 12:39
Общество
В Россию из-за рубежа хотят вернуться около 35 тысяч граждан
Остаются большие группы граждан в таких странах, как Индия, Индонезия, Таиланд и Турция, а также ряд сложных случаев "в отдаленных уголках мира", в том числе на Фиджи, Сейшельских островах, в Гватемале и ряде африканских государств, сообщил министр.
Интерфакс 12:09
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Происшествия
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в жилом доме в Москве
Полиция задержала мужчину, ранившего соседа по подъезду на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 14:50
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 85 килограммов
Максим начал заниматься похудением после того, как его вес достиг 196 килограммов. Эта цифра показалась продюсеру пугающей.
Bimru.ru вчера в 11:56
Происшествия
Нарушители карантина в Казахстане порвали форму полицейскому. Что в итоге?
В Казахстане нашли и привлекли к ответственности граждан, выложивших в соцсети запись о том, как они оскорбили полицейского и применили к нему силу в ответ на его замечание о нарушении карантина, сообщает 15 апреля inform.kz.
ИА Красная Весна 14:31
Энергетика
Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru 13:57
Происшествия
В Пермском крае рассказали о пациентах с коронавирусом
По данным краевого минздрава, в регионе на 15 апреля насчитывается 114 случаев заражения COVID-19, в том числе 19 пациентов выздоровели, трое скончались.
РИА Новости 04:37
Армия и оружие
Министры обороны НАТО обсудили действия в условиях пандемии
Министры обороны НАТО на видеоконференции рассмотрели ответ альянса на пандемию коронавируса COVID-19 и согласовали свои последующие шаги.
RT на русском 14:24
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник вчера в 04:51
Наука
Представлен фермент, который расщепляет пластик
Goroday.ru 08:50
Общество
«Новая газета» удалила возмутившую Кадырова статью
Генпрокуратура посчитала, что статья Милашиной, возмутившая главу Чечни Рамзана Кадырова, «Смерть от коронавируса — меньшее зло» содержит недостоверную информацию, которая распространяется под видом достоверных сведений и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности.
Lenta.ru 14:41
Общество
Меркель объявила о частичном снятии карантина в Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели.
РБК 14:27
Общество
Больница имени Боткина приостановила прием больных
В среду, 15 апреля, больница имени Боткина в Петербурге официально приостановила прием пациентов с подозрением на коронавирус.
АиФ Санкт-Петербург 10:42
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет завершил расследование дела о крушении Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, которое произошло в мае 2019 года.
Газета.Ru 07:21
Общество
В Тверской области отправили в отставку министра здравоохранения
Уволены со своих постов Министр здравоохранения Тверской области Максим Максимов и начальник Главного управления региональной безопасности Тверской области Василий Попенко.
ГТРК Тверь 13:10
Общество
В Британии 99-летний ветеран собрал $5 млн на борьбу с коронавирусом
Ветеран собрал в 4 тысячи раз больше, чем изначально планировал.
РЕН ТВ 03:39