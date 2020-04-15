Энергетика

КомпанияКомпанияНефть Urals упала в цене ниже 17 долларов за баррель

Стоимость отечественной нефти Urals с поставкой в Европу опустилась ниже 17 долларов за баррель. Об этом сообщило аналитическое агентство Argus.
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