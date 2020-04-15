Стоимость отечественной нефти Urals с поставкой в Европу опустилась ниже 17 долларов за баррель. Об этом сообщило аналитическое агентство Argus.

Нефть Urals упала в цене ниже 17 долларов за баррель

Общество Туроператор назвал сроки возобновления полетов за границу Генеральный директор TUI Россия Тарас Демура рассказал о примерных сроках восстановления международного авиасообщения, которое было прекращено из-за глобальной пандемии коронавируса. 14

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман. 4,7K

Политика В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. 435

Шоу-бизнес Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз. 12

Политика Путин сегодня вновь выступит с обращением Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 3,2K

Общество Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы. 609

Общество Более 9 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции составили в Москве "По данным полиции, более 9 тыс. протоколов было составлено с субботы о нарушении режима социального дистанцирования [в отношении тех], кто прогуливается на улице, ходит в парки, на детские площадки и так далее", - сказал Данчиков в эфире телеканала "Россия-24". 16

Футбол Зиньковский опроверг информацию в СМИ о своем переходе в «Зенит» Напомним, что Зиньковский провел 20 матчей в этом сезоне РПЛ и отдал шесть голевых передач.

Общество В Россию из-за рубежа хотят вернуться около 35 тысяч граждан Остаются большие группы граждан в таких странах, как Индия, Индонезия, Таиланд и Турция, а также ряд сложных случаев "в отдаленных уголках мира", в том числе на Фиджи, Сейшельских островах, в Гватемале и ряде африканских государств, сообщил министр. 249

Происшествия Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в жилом доме в Москве Полиция задержала мужчину, ранившего соседа по подъезду на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Шоу-бизнес Максим Фадеев похудел на 85 килограммов Максим начал заниматься похудением после того, как его вес достиг 196 килограммов. Эта цифра показалась продюсеру пугающей. 13

Происшествия Нарушители карантина в Казахстане порвали форму полицейскому. Что в итоге? В Казахстане нашли и привлекли к ответственности граждан, выложивших в соцсети запись о том, как они оскорбили полицейского и применили к нему силу в ответ на его замечание о нарушении карантина, сообщает 15 апреля inform.kz.

Энергетика Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters. 434

Происшествия В Пермском крае рассказали о пациентах с коронавирусом По данным краевого минздрава, в регионе на 15 апреля насчитывается 114 случаев заражения COVID-19, в том числе 19 пациентов выздоровели, трое скончались. 48

Армия и оружие Министры обороны НАТО обсудили действия в условиях пандемии Министры обороны НАТО на видеоконференции рассмотрели ответ альянса на пандемию коронавируса COVID-19 и согласовали свои последующие шаги.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения. 31

Общество «Новая газета» удалила возмутившую Кадырова статью Генпрокуратура посчитала, что статья Милашиной, возмутившая главу Чечни Рамзана Кадырова, «Смерть от коронавируса — меньшее зло» содержит недостоверную информацию, которая распространяется под видом достоверных сведений и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности. 91

Общество Больница имени Боткина приостановила прием больных В среду, 15 апреля, больница имени Боткина в Петербурге официально приостановила прием пациентов с подозрением на коронавирус. 91

Происшествия СК завершил расследование крушения SSJ-100 в Шереметьево Следственный комитет завершил расследование дела о крушении Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, которое произошло в мае 2019 года. 387