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Парламентская газета
Парламентская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость нефти марки Brent на бирже в Лондоне опустилась ниже 41 доллара за баррель впервые с 30 июня, сообщает ТАСС. В 13:40 по Москве цена бареля Brent снизилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов, достигнув отметки 40,93 доллара.В источнике
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RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 9 сентября

RT на русском01:33
Компания

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель

Компаниявчера в 10:13
ПРАЙМ

Нефть дешевеет на растущих тревогах по поводу второй волны коронавируса

ПРАЙМ01:04
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах опустились до уровня трехмесячной давности

ИА Красная Весна00:59
Экономика сегодня

Стоимость нефти Brent упала ниже 41 доллара впервые с конца июня

Экономика сегоднявчера в 07:00
Rambler News Service

Цена на нефть Brent впервые с июня опустилась ниже $40 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 09:55
Народные новости

Цены на нефть марок Brent и WTI снижаются

Народные новости7 сентября в 03:13

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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В Индии обнаружены останки ранее не известного науке древнего примата

Ученые из колледжа Хантер (Нью-Йорк) рассказали о своем открытии в журнале Proceedings of the Royal Society B.Само обнаруженное ископаемое — нижний коренной зуб, принадлежавший примату, чей род или вид до сих пор не были известны науке — Kapi ramnagarensis.
Машины и Механизмы23:01

Китай испытал свой первый многоразовый космический корабль

В пятницу, 4 сентября, с космодрома Цзюцюань (Jiuquan Satellite Launch Center) на северо-западе Китая с помощью ракеты-носителя "Великий поход 2F" (CZ-2F, Чанчжэн-2F) был запущен экспериментальный многоразовый космический корабль.
Популярная механика6 сентября в 23:17
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Глава МИД Сербии заявил, что ситуация вокруг поста Захаровой исчерпана

Дачич отметил, что Россия и Сербия являются стратегическим партнерами и продолжают это сотрудничество, и публикация Захаровой не оставит следа «на наших добрых отношениях».
Свободная Пресса7 сентября в 10:47
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Проект «Синяя птица» объявил о старте детского кастинга по всей стране

Всероссийский конкурс талантов «Синяя птица», седьмой сезон которого в ноябре 2020 года покажет телеканал «Россия», приглашает детей со всей страны принять участие в творческом конкурсе.
Радио Маяквчера в 08:59

МВД Белоруссии не располагает данными о задержании оппозиционера Знака

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что пока не располагает сведениями по вопросу возможного задержания члена президиума координационного совета (КС) оппозиции Максима Знака.
РИА Новости02:29
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