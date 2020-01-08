Энергетика

ТАССТАССНефть WTI подешевела до $60 после заявления Трампа по Ирану

Стоимость техасской светлой нефти (WTI) снизилась в среду до $60 за баррель после заявления президента США Дональда Трампа о готовности к миру с Ираном, несмотря на эскалацию напряженности с этим государством. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов в США.
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Нефть WTI подешевела до $60 после заявления Трампа по Ирану

ТАСС13:10

После заявления Трампа по Ирану нефть WTI подешевела

Комсомольская правда13:44

Нефть WTI подешевела после заявления Трампа о новых санкциях против Ирана

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WTI рухнула на готовности Трампа к миру с Ираном

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Нефть, золото и акции развернулись после отказа Трампа от войны с Ираном

Profinance.ru14:47

Цены на нефть WTI упали после заявления Трампа по Ирану

Пятый угол14:17
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Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.
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СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

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RT на русском 12:06
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Похищенные пиратами в Нигерии россияне освобождены

Граждане России, похищенные пиратами с судна в Нигерии, освобождены. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства.
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Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего

Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
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Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

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В новогодние каникулы на дорогах Приморья произошло около 400 ДТП

Во время праздничных дней Госавтоинспекция зарегистрировала на дорогах Приморья 396 автомобильных аварий.
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В Конгрессе США проголосуют за ограничение полномочий Трампа по Ирану

В Конгрессе США рассмотрят резолюцию об ограничении военных действий президента Дональда Трампа в отношении Ирана.
Комсомольская правда 17:25
Кино

В сериале «Властелин колец» появится Нед Старк из «Игры престолов»

В будущем сериале "Властелин Колец" роль Белдора сыграет Роберт Арамайо, известный по "Игре престолов", сообщает Radio Times.
РИА Новости 17:22
Политика

Украина отправит своих экспертов в Иран в связи с крушением самолёта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отправит в Иран своих специалистов, которые будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев.
RT на русском 10:14
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
РИА Новости 18:06
Энергетика

Лукашенко устроил нефтяной коллапс в Белоруссии из-за 10 долларов

Александр Лукашенко отказался санкционировать подписание контрактов на поставку российской нефти белорусским НПЗ без скидки $10 с тонны.
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Самолет ВВС США уничтожен во время ракетного удара из Ирана

Самолет американских ВВС уничтожен на взлетно-посадочной полосе военной базы «Айн-аль-Асад» в Ираке во время ракетного обстрела.
Политика Сегодня вчера в 21:06
Транспорт

Маршруты трех рейсов «России» скорректированы в обход Ирана и Ирака

Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" скорректировала маршруты трех рейсов в обход воздушного пространства Ирана и Ирака.
Газета.Ru 08:12
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В реанимации кемеровской больницы закончились лекарства

Как стало известно СМИ, в отделении реанимации клинической больницы №2 города Кемерово закончились лекарства и расходные материалы.
Наша версия 12:29
Автоспорт

Мартин Брандл о контракте Ферстаппена с Red Bull

7 января в Red Bull Racing объявили о продлении контракта с Максом Ферстаппеном до 2023 года включительно, и это подтверждает абсолютную уверенность гонщика и команды в том, что продолжение сотрудничества позволит обеим сторонам добиться поставленных целей.
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Армия и оружие

Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести США за Сулеймани

Иран завершил месть США за убийство генерала Касема Сулеймани.
РБК 19:27
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил, что ВС США остаются в боевой готовности

Американские военные остаются в состоянии боевой готовности после ударов Ирана по объектам в Ираке.
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Происшествия

Пассажир легковушки погиб в ДТП 3 января в Забайкалье

Пассажир Datsun on-DO погиб в ДТП 3 января в Забайкалье. Установлено, что водитель машины был пьян.
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В торговом центре Барнаула случился пожар

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«Буду бить лысую голову». Емельяненко пригрозил Исмаилову

«Буду бить лысую голову 3 апреля», – написал Емельяненко, выложив официальный постер с их поединка.
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Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
РИА Новости 07:00
Армия и оружие

Австралийские ВВС оснастят беспилотниками сопровождения с середины 2020-х

По информации разработчика Boeing, беспилотные ведомые будут оснащены системой искусственного интеллекта, что позволит выполнять задания в автономном режиме.
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Политика

Киев назвал условия поиска альтернативы минским соглашениям

Украина может рассмотреть альтернативу минским соглашениям, в случае если на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в 2020 году не будут проведены местные выборы.
РБК вчера в 15:49
Происшествия

В Новосибирской области загорелся крупный торговый комплекс

Больше сотни человек задействовано на тушении пожара на территории торгового комплекса в центре Искитима Новосибирской области.
Российская газета 01:52
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Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
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«Реал» победил «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании

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