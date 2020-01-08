Энергетика
ТАССНефть WTI подешевела до $60 после заявления Трампа по Ирану
Стоимость техасской светлой нефти (WTI) снизилась в среду до $60 за баррель после заявления президента США Дональда Трампа о готовности к миру с Ираном, несмотря на эскалацию напряженности с этим государством. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов в США.
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Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Технологии
Роспатент назвал самые интересные российские изобретения 2019 года
Важными разработками года названы: программа оказания экспресс помощи людям с высоким риском сердечных проблем, а также микроорганизм, очищающий водоемы или береговую линию от нефти и нефтепродуктов.
Политика
На Украине объявлен траур в связи с крушением самолёта в Тегеране
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Авто
Составили топ-10 самых популярных автомобилей с АКПП в РФ
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные машины с «автоматом» в России.
Теннис
Сборная России сыграет с аргентинцами в четвертьфинале ATP Cup
Сборная России проведёт матчи против команды Аргентины в четвертьфинале командного турнира ATP Cup.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала «последствия долгого пребывания на солнце»
На своей странице в Instagram знаменитость разместила фото, которое, по её мнению, демонстрирует последствия долгого пребывания на солнце.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Армия и оружие
В Иране сообщили о второй волне ракетного удара по базам США
Иран запустил вторую волну ракет по военным объектам США в Ираке.
Здоровье
Психиатр объяснил, почему так трудно работать после праздников
В последние годы при бытовом общении и в соцсетях стало популярным называть свое подавленное состояние депрессией, в том числе и после длинных праздников.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасности фаст-фуда
Россиянам советуют ограничить потребление переработанных пищевых продуктов и жареных блюд из ресторанов быстрого питания, поскольку это поможет минимизировать употребление трансжиров.
Происшествия
На Украине чиновницу ранили из арбалета
В Борисполе Киевской области чиновницу обстреляли из арбалета. Об этом 8 января рассказал в Facebook секретарь горсовета Ярослав Годунок.
Гаджеты
Популярный недорогой Samsung получил Android 10 раньше времени
Компания Samsung начала распространять обновление фирменной оболочки One UI 2.0 на основе свежей версии операционной системы Android 10 для недорогого смартфона Galaxy A40s.
Экономика
В 2019 году в России ввели 3,5 Гвт новых генерирующих мощностей
По данным министерства, за семь лет в РФ в эксплуатацию введено 45 ГВт новых генерирующих мощностей, 250 тыс. км линий электропередач и 165 тыс. МВА трансформаторных мощностей, привлечено более 6,0 трлн рублей инвестиций, на 15 % обновлены основные фонды, существенно выросли резервы мощности в единой энергосистеме.
Экономика
Названы рынки, которые ждет повышение цен в 2020 году
Рынки новостроек, автомобилей, импортных товаров, мобильной и интернет-связи значительно повысят свои цены в наступившем году.
Наука
Назван способ продлить жизнь на 10 лет
Происшествия
В Тюменской области задержали водителя автобуса после ДТП с грузовиком
Полиция Тюменской области задержала водителя автобуса, следовавшего в Сургут из Таджикистана и столкнувшегося с грузовиком на трассе под Тобольском, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Политика
Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»
В мероприятии приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Здоровье
В 2020 году изменятся льготы для инвалидов всех групп
Из-за большого количества фальсификаций диагнозов грядет пересмотр и переосвидетельствование по новым правилам всех тех, у кого 2 и 3 группы инвалидности.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Общество
Российских школьников научат безопасному поведению в Сети
В Минпросвещения отмечают, что после освоения курса дети будут уметь приводить примеры информационных и компьютерных рисков и угроз, предупреждать и предотвращать их.
Общество
РЖД оштрафовали за нарушения при реконструкции мостов на Сахалине
Суд оштрафовал ОАО "Российские железные дороги" на 6 миллионов рублей за нарушения при реконструкции железнодорожных мостов на Сахалине, сообщил в четверг РИА Новости сахалинский транспортный прокурор Егор Корчак.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Армия и оружие