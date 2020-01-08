Общество
ТАССНефть WTI подешевела до $60 после заявления Трампа по Ирану
Стоимость техасской светлой нефти (WTI) снизилась в среду до $60 за баррель после заявления президента США Дональда Трампа о готовности к миру с Ираном, несмотря на эскалацию напряженности с этим государством. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов в США.
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Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Космос
NASA провело испытания нового марсианского ровера
Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
Происшествия
Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Происшествия
В Омске школьница убила мать, заставшую ее в постели с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Общество
В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году
В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель.
Происшествия
Два сноубордиста пострадали на «Высокогорье» в Чите
Как сообщает следственный комитет Забайкальского края, планируется осмотреть место происшествия, изучить техническую документацию на подъемник и другие документы, а также опросить руководство комплекса, пострадавших и медработников.
Финансы
Курс валют сегодня: евро падает на торгах
В свою очередь, евро в среду на открытии упал на 14 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 69,01 рубля.
Армия и оружие
Косачев оценил вероятность войны между США и Ираном
Константин Косачев считает, что теперь между США и Ираном началась игра «кто первый моргнёт», которая, по его мнению, лучше новых авиаударов и атак.
Армия и оружие
Минобороны получит в 2020 году 50 пистолетов «Удав»
Подразделения Минобороны в 2020 году получат 50 пистолетных комплексов «Удав», сообщается на сайте военного ведомства.
Армия и оружие
WP: Иран выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США
Иран специально выверял ракетный удар по американским базам в Ираке, чтобы избежать серьезного ущерба, сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации США.
Общество
Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак
Экономика
Медведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России.
Авто
Цены на автомобили в России взлетели
С начала года цены на новые автомобили в России взлетели на 2-6 процентов в зависимости от стоимости, модели и комплектации.
Гаджеты
Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру для смартфонов
Шоу-бизнес
Джастин Бибер страдает болезнью Лайма
Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.
Армия и оружие
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
Политика
Себастьян Курц стал канцлером Австрии
Федеральный президент Австрийской Республики Александер Ван дер Беллен во вторник привёл к присяге правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем.
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Ерозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Политика
Пушков: война с Ираном могла бы похоронить Трампа
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил о том, что президент США Дональд Трамп «поступил здраво», отказавшись от военных действий в отношении Ирана, и то, что война с Тегераном «могла бы похоронить» американского лидера.
Фигурное катание
Максим Траньков: я на распутье, но не сдамся
Если бы Александр Смирнов катался с Таней, он бы тоже выиграл Олимпийские игры.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Наука
Ученые рассказали, как продлить жизнь на десять лет
Технологии
«Яндекс» собрался стать мобильным оператором
Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».
Транспорт
В ГИБДД разъяснили изменения в экзаменах на права
В 2020 году россиян ожидают изменения в правилах сдачи экзаменов на водительские права.
Кино
Актёр «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»
Футбол