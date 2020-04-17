Стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в мае в пятницу снизилась до $17,88 за баррель, свидетельствуют данные торгов на Нью-йоркской товарной бирже. Так дёшево эта нефть не стоила с ноября 2001 года, сообщает Trading Economics.

Нефть WTI подешевела до минимума за 18 лет

Здоровье Первый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе 17 апреля.Interfax-Russia.ru - Житель Кузбасса с подтвержденным заражением коронавирусом скончался в горбольнице Белово, сообщает в пятницу областной штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе. 307

Общество Роспотребнадзор: Число больных коронавирусом в России растет плавно «Российская Федерация сохраняет очень плавный и медленный темп прироста, не уходя за 20% ежедневного прироста и сохраняя его от 14% до 16% в день», — уточнила она. 428

Транспорт Въезд в Карелию ограничат с 22 апреля Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об ограничении въезда в регион с 22 апреля и до отмены режима повышенной готовности. 9

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 322

Общество Федун выделил ₽10 млн на борьбу с коронавирусом Вице-президент ЛУКОЙЛа и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун передал 10 млн руб. Институту хирургии имени А. В. Вишневского для борьбы с коронавирусом, передает ТАСС.

Общество Российским безработным назначены максимальные выплаты Российским безработным, обратившимся в службу занятости после 1 марта, назначены максимально возможные выплаты — в размере 12130 рублей. 972

Политика Владимир Путин отложил военный парад Глава государства поручил министру обороны, руководителям других силовых ведомств и органам власти всех уровней «изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах» и отложить «все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы», включая акцию «Бессмертный полк». 2,7K

Экономика Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан. 1,5K

Общество В Липецкой области вводится пропускной режим Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области. 380

Происшествия Двое нарушителей самоизоляции на машинах оштрафованы на 15 тысяч Например, на 15 тыс. руб. оштрафован житель Ершова, прибывший из одной из стран ближнего зарубежья в конце марта, но покинувший место своей изоляции. 55

Здоровье В Казахстане назвали условия отмены карантина Карантинные меры в Казахстане ослабят после того, как прирост новых случаев заражения коронавирусом снизится ниже 5% в течение одной недели.

Политика Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил главе государства о том, что Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавирусной инфекции. 13

Политика Лукашенко ответил на коронавирусную критику Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил критику в свой адрес по поводу неэффективных мер по борьбе с коронавирусом. 604