Энергетика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейНефть WTI подешевела до минимума за 18 лет

Стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в мае в пятницу снизилась до $17,88 за баррель, свидетельствуют данные торгов на Нью-йоркской товарной бирже. Так дёшево эта нефть не стоила с ноября 2001 года, сообщает Trading Economics.
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Стоимость нефтяной марки WTI упала ниже 18 долларов впервые с 2002 года

ИА Красная Весна10:55

Цена нефти марки Brent растет до 28,49 доллара за баррель

Аргументы и Факты15 апреля в 22:35

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Цена на нефть марки Brent растёт

RT на русском01:16

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опускалась до $27,36 за баррель

ТАССвчера в 11:24

Котировки Brent и WTI меняются разнонаправленно

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Первый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе

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Общество

Роспотребнадзор: Число больных коронавирусом в России растет плавно

«Российская Федерация сохраняет очень плавный и медленный темп прироста, не уходя за 20% ежедневного прироста и сохраняя его от 14% до 16% в день», — уточнила она.
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Транспорт

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
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Транспорт

Въезд в Карелию ограничат с 22 апреля

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об ограничении въезда в регион с 22 апреля и до отмены режима повышенной готовности.
Интерфакс 10:07
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Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
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Общество

Собянин открыл построенную за месяц инфекционную больницу в ТиНАО

В ТиНАО открыли инфекционную больницу для лечения пациентов с коронавирусом, которую власти Москвы распорядились построить в кратчайшие сроки.
Росбалт 10:35
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Общество

Федун выделил ₽10 млн на борьбу с коронавирусом

Вице-президент ЛУКОЙЛа и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун передал 10 млн руб. Институту хирургии имени А. В. Вишневского для борьбы с коронавирусом, передает ТАСС.
РБК 11:14
Общество

Российским безработным назначены максимальные выплаты

Российским безработным, обратившимся в службу занятости после 1 марта, назначены максимально возможные выплаты — в размере 12130 рублей.
Lenta.ru 11:11
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Экономика

Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
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Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
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Политика

Владимир Путин отложил военный парад

Глава государства поручил министру обороны, руководителям других силовых ведомств и органам власти всех уровней «изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах» и отложить «все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы», включая акцию «Бессмертный полк».
Коммерсантъ вчера в 16:09
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Экономика

Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению

Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru 07:11
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Общество

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве непростая, заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля.
Известия 10:07
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Общество

В Липецкой области вводится пропускной режим

Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста 14 апреля в 13:16
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Шоу-бизнес

В клинике рассказали о прогрессе в лечении Бабкиной

Lenta.ru 09:24
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Происшествия

Двое нарушителей самоизоляции на машинах оштрафованы на 15 тысяч

Например, на 15 тыс. руб. оштрафован житель Ершова, прибывший из одной из стран ближнего зарубежья в конце марта, но покинувший место своей изоляции.
СаратовБизнесКонсалтинг 06:43
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Здоровье

В Казахстане назвали условия отмены карантина

Карантинные меры в Казахстане ослабят после того, как прирост новых случаев заражения коронавирусом снизится ниже 5% в течение одной недели.
ИА Красная Весна 11:00
Шоу-бизнес

Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой

Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой Анна Седокова делает откровенные фотографии с возлюбленным.
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Происшествия

Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции

35-летняя жительница Симферополя причинила телесные повреждения полицейскому, который попросил придерживаться режима самоизоляции.
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Политика

Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил главе государства о том, что Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавирусной инфекции.
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Политика

Макрон поблагодарил Путина за помощь

Вести.Ru 08:25
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Космос

При старте ракеты-носителя «Союз» сорвало несколько бетонных плит

Во время старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-16" на пусковом комплексе сорвало что-то похожее на бетонные плиты.
Вести.Ru 15 апреля в 11:41
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Общество

Работающим пенсионерам старше 65 лет продлят больничный до 30 апреля

Как сообщили в пенсионном фонде, работающим пенсионерам старше 65 лет будет автоматически продлен больничный лист с 20 до 30 апреля.
АиФ Карелия 08:34
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Политика

Лукашенко ответил на коронавирусную критику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил критику в свой адрес по поводу неэффективных мер по борьбе с коронавирусом.
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Культура

Коммунисты потребовали запрета сериала «Зулейха открывает глаза»

Прекратить телевизионный показ новой ленты «Зулейха открывает глаза» намерен потребовать от федерального канала «Россия 1» лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.
Evo-rus.com 10:21
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Политика

Путин рассказал о подготовке вакцины от коронавируса

Глава государства Владимир Путин рассказал о подготовке вакцины от коронавирусной инфекции.
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В Google Play и App Store бесплатно раздают Hitman GO

Мобильную головоломку Hitman GO сделали бесплатной для iOS и Android, но вот внутренние покупки никто не отменял.
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Минобороны России создало резерв военнослужащих для борьбы с пандемией

Напомним, на территории Западного военного округа созданы специализированные соединения для борьбы с пандемией коронавируса.
Профиль 10:44
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Здоровье

Путин поблагодарил строителей за возведение новых медцентров

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Кадыров объявил строгий карантин на выходные в Чечне

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