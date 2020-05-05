Энергетика
REGNUMНефть WTI поднялась до $25 за баррель
Лондон, 5 мая 2020, 23:50 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают стремиться вверх в ходе торгов 5 мая на Лондонской бирже. На пути к завершению торговой сессии июльские фьючерсы Brent выросли в цене на $4,20 (15,44%), до $31,40 за баррель.
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