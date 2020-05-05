Энергетика
ВедомостиЦена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель. Это максимальное значение с 15 апреля. Первый контракт на июльские поставки нефти по $30,02 за баррель был заключен на ICE в 16.36 мск, к 20.12 мск цена достигла $30,65 за баррель.
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Комментарии
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Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
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В Дагестане от пневмонии умер еще один сотрудник полиции
Сотрудник полиции умер от двусторонней пневмонии в Дагестане, сообщает ГУ МВД по региону на своей странице в Instagram.
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Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не намерены прекращать модернизацию ядерного потенциала даже при спаде экономики, который спровоцирует сокращения в оборонном бюджете страны.
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Псковские власти решили ввести «перчаточный режим»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил обязать местных жителей носить в общественных местах не только маски, но и перчатки.
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В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом
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Коммерсантъ 15:55
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Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
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Происшествия
На юге Казахстана затопило еще одно село
2 мая прорыв удалось ликвидировать. В результате затопило несколько населенных пунктов в Казахстане и Узбекистане.
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Бывший вице-президент «Реала» умер от коронавируса
Во вторник, пятого мая, официальный сайт мадридского "Реала" сообщает о том, что бывший вице-президент королевской команды Амадор Суарес скончался от коронавируса.
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"Думаю, это (партнерство России и США в космосе) дает надежду другим странам в том, что сотрудничество может продолжаться, даже если существуют трудности (в отношениях) между странами", - уверен Брайденстайн.
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Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
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Крупному бизнесу не была оказана какая-либо помощь со стороны государства.
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Британский МИД рассказал о диалоге с Россией по коронавирусу
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На Солнце обнаружен гигантский протуберанец
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В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса
Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной Минздрав.
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73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни
73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни Актриса до сих пор не знает, заразилась ли она коронавирусом.
Экспресс газета 11:58
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МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
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Смертельное ДТП в Александро-Невском районе попало на видео
Смертельное ДТП в Александро-Невском районе попало на видео. В результате водитель Mercedes скончался на месте.
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