Энергетика

ВедомостиВедомостиЦена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель. Это максимальное значение с 15 апреля. Первый контракт на июльские поставки нефти по $30,02 за баррель был заключен на ICE в 16.36 мск, к 20.12 мск цена достигла $30,65 за баррель.
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Цена нефти WTI поднялась выше 25 долларов

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WTI поднялась выше $25 за баррель впервые с 9 апреля

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Новости кризиса 5 мая: нефть превысила 30 долларов, число безработных достигнет 7 млн, регионы получат новые льготы

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Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля

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ТАСС14:53
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Нефть подорожала сразу на 5 процентов

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В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

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Продажи одежды в России упали на 90%

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Великобритания вышла на второе место по смертности от коронавируса

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Суд досрочно освободил бывшего замглавы управления СК Ламонова

Суд в Тульской области досрочно освободил бывшего заместителя начальника управления собственной безопасности Следственного комитета Александра Ламонова, который в 2018 году был приговорён к пяти годам колонии строгого режима.
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В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре

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Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

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Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

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Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
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France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов

Французский журнал France Football составил рейтинг из 50 самых красивых голов в истории Лиги чемпионов.
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В Дагестане от пневмонии умер еще один сотрудник полиции

Сотрудник полиции умер от двусторонней пневмонии в Дагестане, сообщает ГУ МВД по региону на своей странице в Instagram.
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США модернизируют ядерный арсенал даже при экономическом спаде

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не намерены прекращать модернизацию ядерного потенциала даже при спаде экономики, который спровоцирует сокращения в оборонном бюджете страны.
Газета.Ru 16:40
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил обязать местных жителей носить в общественных местах не только маски, но и перчатки.
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Общество

В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
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Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
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Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Происшествия

На юге Казахстана затопило еще одно село

2 мая прорыв удалось ликвидировать. В результате затопило несколько населенных пунктов в Казахстане и Узбекистане.
REGNUM 03 мая в 03:10
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Футбол

Бывший вице-президент «Реала» умер от коронавируса

Во вторник, пятого мая, официальный сайт мадридского "Реала" сообщает о том, что бывший вице-президент королевской команды Амадор Суарес скончался от коронавируса.
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США заинтересованы в сотрудничестве с Россией по освоению Луны

"Думаю, это (партнерство России и США в космосе) дает надежду другим странам в том, что сотрудничество может продолжаться, даже если существуют трудности (в отношениях) между странами", - уверен Брайденстайн.
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Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале

Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
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Химики предложили эффективный и безвредный способ окрашивания волос

Ученые из Северо-Западного университета в США и Болонского университета в Италии открыли новый способ окраски волос.
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Экс-супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью

Как оказалось, он уже завел новую семью.
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В России из банковской системы вывели триллион рублей

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Ресторатор посетовал, что государство оставило бизнес без помощи

Крупному бизнесу не была оказана какая-либо помощь со стороны государства.
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Британский МИД рассказал о диалоге с Россией по коронавирусу

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В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса

Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной Минздрав.
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73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни

73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни Актриса до сих пор не знает, заразилась ли она коронавирусом.
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МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
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Смертельное ДТП в Александро-Невском районе попало на видео

Смертельное ДТП в Александро-Невском районе попало на видео. В результате водитель Mercedes скончался на месте.
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