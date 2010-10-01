К настоящему моменту майские фьючерсы Brent выросли в цене на $3,74 (15,03%), до $28,62 за баррель. Чуть ранее марка уже добралась до отметки $29,28 за баррель.

Нефть WTI поднялась на 25%, Brent движется к $30 за баррель

Общество Генпрокуратура: политологу Соловью грозит штраф за фейк о коронавирусе По информации Генпрокуратуры, господин Соловей заявил, что «в РФ имеется порядка 1,6 тыс. подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130–180 тыс.».

Шоу-бизнес Собчак назвала Богомолова своим «первым мужчиной» Скандальная телеведущая Ксения Собчак опубликовала трогательный пост в Instagram, в котором призналась в любви своему супругу, режиссеру Константину Богомолову.

Политика Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Общество YouTube снизит качество видео вслед за Netflix Компания Alphabet Inc. уведомила видеохостинг YouTube, что уменьшит качество видео в Европейском Союзе, чтобы Интернет не упал из-за ситуации, когда многие европейцы перешли на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса.

Общество Azur приостановил полеты из России на месяц Компания полностью поддерживает решение своего стратегического партнера — туроператора «Анекс Тур» — об отмене c 22 марта по 20 апреля 2020 года всех рейсов из РФ, отметили в Azur.

Общество Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.