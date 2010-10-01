Энергетика
REGNUMНефть WTI поднялась на 25%, Brent движется к $30 за баррель
К настоящему моменту майские фьючерсы Brent выросли в цене на $3,74 (15,03%), до $28,62 за баррель. Чуть ранее марка уже добралась до отметки $29,28 за баррель.
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