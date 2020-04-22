Энергетика
Аргументы и ФактыЦена на нефть Brent выросла более чем на 8%
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE увеличивалась в целом более чем на 8%, отмечает ТАСС. По данным на 15:41 мск, цена Brent достигала 20,99 долларов за баррель, что на 8,6% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
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Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
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Коронавирус: 6 жителей Абакана заболели за минувшие сутки
Со слов заместителя руководителя управления Роспотребнадзора Хакасии Татьяны Викторовой, если раньше коронавирус распространялся в семьях, то теперь в медицинских учреждениях — заносят COVID-19 как пациенты, так и медики.
Юг Сибири 00:48
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Представитель Анастасии Заворотнюк прокомментировала диагноз актрисы
Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная «Комсомольской правдой» справка с диагнозом «глиобластома», якобы выданная Заворотнюк, является подделкой.
Gazeta.SPb вчера в 13:25
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СМИ узнали о проверке США возможной утечки данных о переговорах ОПЕК+
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFТС) США выясняет, могла ли непубличная информация о переговорах стран ОПЕК + в марте попасть к трейдерам раньше времени.
РБК вчера в 23:33
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В Петербурге загорелся металлический ангар
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся металлический ангар на площади 450 кв м, сообщается на сайте городского главка МЧС.
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РИА Новости вчера в 08:06
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 21 апреля в 03:21
Здоровье
В Тюменской области коронавирус обнаружен у беременной женщины
По данным на 22 апреля в Тюменской области зафиксировано 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончалась 88-летняя женщина с хроническими заболеваниями.
Московский Комсомолец Тюмень 00:40
Общество
Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг
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Газета.Ru вчера в 19:34
Шоу-бизнес
Седокова рассказала о трудностях группового секса
Популярная украинская и российская поп-исполнительница Анна Седокова рассказала о том, что у нее был секс втроем.
НТВ вчера в 11:31
Гаджеты
В почтовом клиенте iOS обнаружена опасная уязвимость
Сегодня стало известно о новой уязвимости в операционных системах iOS и iPadOS.
ITZine.ru вчера в 11:45
Общество
Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
Здоровье
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
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Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Общество
В Москве умерли 27 пациентов с коронавирусом
Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru вчера в 16:26
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СМИ назвали самого высокооплачиваемого бойца в истории UFC
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Известия 00:26
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Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
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Депутат ГД от ЕР подтвердил, что его фонд поставил в больницу просроченные аппараты ИВЛ
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Владимир Путин говорит с губернаторами о коронавирусе
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Блокировку российской резолюции в ООН сочли политизированным решением
Постпредство России ООН считает, что страны, которые не поддержали в Генассамблее ООН проект резолюции о борьбе с эпидемией коронавируса, проявили политизированный подход.
РЕН ТВ 00:55
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В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК
Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
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Рэпер Lil Pump предложил Билли Айлиш выйти за него замуж
Пятый канал вчера в 23:28
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В Чечню ввели федеральные войска
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В тренерском совете СБР назвали Королькевича хорошим специалистом
Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин оценил назначение Владимира Королькевича на пост тренера женской сборной России.
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В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции
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Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета
У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram.
Известия вчера в 16:50
Энергетика
Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% - «Нафтогаз»
Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% по сравнению с мартом — до 2,9 тысячи гривен (107 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в среду пресс-служба "Нафтогаза Украины".
ПРАЙМ вчера в 14:38
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Глава Омской области попросил помочь с обеспечением аппаратами ИВЛ
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РИА Новости вчера в 13:52