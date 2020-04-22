Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.

Нефть WTI поднялась в цене на 25%

Общество В Коммунарке скончался доктор, лечивший пациентов с коронавирусом Известно, что 10 апреля у врача резко поднялась высокая температура, после того как он в течение всего дня работал с пациентами, у которых был лабораторно подтвержден коронавирус. 185

Политика Зеленский раскритиковал проводимую на Украине медицинскую реформу Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике проводимую в стране медицинскую реформу, которая оказалась неэффективной на фоне пандемии коронавируса.

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 633

Экономика В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". 2,3K

Общество Собянин прогнозирует заполнение коечного фонда через 3–4 недели При существующих темпах распространения коронавируса коечный фонд в 80 тыс. будет заполнен через три-четыре недели, сообщил мэр Москвы, зампред координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Сергей Собянин. 19

Гаджеты В РФ начинается продажа ноутбуков Huawei MateBook 13 и MateBook X Pro Представители китайской компании Huawei сообщили о старте продаж новых ноутбуков MateBook X Pro и MateBook 13 на территории РФ.

Общество Дети с коронавирусом оказались заразнее взрослых Дети дольше чем взрослые могут быть источником коронавируса и заражать других, сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов. 14

Здоровье Мишустин призвал из-за коронавируса не забывать о других больных Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал на фоне эпидемии коронавирусной инфекции не забывать об оказании медицинской помощи больным с другими заболеваниями. 5

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева начала новый курс лечения Кудрявцева призналась, что уже прошла огромное количество обследований, сдавала много анализов и консультировалась у лучших специалистов в самых разных сферах медицины, но источник головных болей Леры до сих пор не определили. 2

Здоровье Спрогнозировано окончание пандемии коронавируса Пандемия коронавируса в мире продлится до тех пор, пока большая часть человечества не будет инфицирована, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок. 36

Энергетика Новак объяснил пользу дорогого бензина для бюджета РФ Бюджет России получит 1 триллион рублей за счет демпфирющего механизма на рынке топлива в случае цены нефти в 20 долларов за баррель, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций.

Экономика Минфин России внес проект по льготным ипотечным кредитам под 6,5% Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом «Известиям» в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе министерства. 1

Армия и оружие США отправили военные корабли к берегам Китая ВМС США отправляют три военных корабля в Южно-Китайское море: десантный корабль USS America, а также крейсер Bunker Hill и эсминец Barry. 1

Здоровье Коронавирусная инфекция подтверждена у 228 жителей Ульяновской области Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области сообщило, что сегодня, 22 апреля, на территории региона выявлено 32 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией: 15 - в Карсунском районе, 11 - в областном центре, три - в Старокулаткинском районе, по одному – в Майнском, Чердаклинской и Цильнинском районах. 81

Происшествия В России хотят расширить применение оружия полицейскими Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию. 10K