Энергетика
ИнфоросЦена нефти Brent выросла более чем на 16%
В свою очередь стоимость фьючерса нефти WTI подросла на 39,8% (до $16,18 за баррель).
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