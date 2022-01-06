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Нефть WTI подорожала выше $80 впервые с ноября

Нефть марки WTI подорожала выше уровня 80 долларов за баррель впервые с ноября 2021 года, свидетельствуют данные торгов.
Finam.Ru
По состоянию на 17.20 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,3%, до 82,68 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 2,88%, до 80,09 доллара.
ПРАЙМ
Волнения в Казахстане создают угрозу добыче нефти в стране.
ПРАЙМ
Страны альянса ОПЕК+ по ранее утвержденному ежемесячно увеличивают на 400 тысяч баррелей в сутки свою добычу после сокращения в мае прошлого года на 9,7 миллиона баррелей в сутки, или более чем на 10%, из-за падения спроса на нефть во время пандемии.
Smotrim.ru

Подробнее о событии

Цена нефти Brent превысила $82 за баррель впервые с конца ноября
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