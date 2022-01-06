Страны альянса ОПЕК+ по ранее утвержденному ежемесячно увеличивают на 400 тысяч баррелей в сутки свою добычу после сокращения в мае прошлого года на 9,7 миллиона баррелей в сутки, или более чем на 10%, из-за падения спроса на нефть во время пандемии.
В рамках ежегодной выставки бытовой электроники CES 2022, компания Motorola представила уникальный гаджет, который позволяет подключиться беспроводным способом к Android Auto в практически на любом автомобиле.
Свыше 2 тысяч человек были взяты под стражу после протестов в Казахстане, власти должны освободить всех арестованных и задержанных за реализацию своих прав на мирный протест и свободу выражения мнений, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в связи с беспорядками в Казахстане.