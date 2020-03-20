Энергетика
REGNUMНефть WTI просела до $25 за баррель
Лондон, 20 марта 2020, 17:45 — REGNUM Нефть снова уходит в минус в ходе торгов на Лондонской бирже 20 марта — Brent опустилась к $28, WTI просела до $25 за баррель.
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Падение цен на нефть: стоимость марки Brent опустилась до 27 долларов
Комсомольская правдавчера в 16:12
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