Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦена на нефть марки Brent поднялась выше 26 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent в четверг поднялась выше 26 долларов за баррель и отыграла 1,68 доллара по сравнению с вечером среды, свидетельствуют данные торгов.
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