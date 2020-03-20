Энергетика
РИА НовостиЦена на нефть марки Brent поднялась выше 26 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent в четверг поднялась выше 26 долларов за баррель и отыграла 1,68 доллара по сравнению с вечером среды, свидетельствуют данные торгов.
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Экономика
Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги
По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Космос
Новый дизайн телескопа может делать детальные изображения далеких небесных объектов
Большие оптические телескопы используют вогнутое зеркало для фокусировки света от небесных источников.
Экономика
Россиянам не выплатят по 1000 долларов из-за коронавируса, как в США
В США приняли решение раздать каждому взрослому американцу 1000 долларов из-за коронавируса.
Космос
Другие звезды могут выбросить Землю из Солнечной системы
К неожиданному выводу пришли ученые-астрономы двух стран – США и Ирана.
Футбол
От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
Политика
Саакашвили заявил, что Россия, в отличие от Украины, готова к кризису
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к возможному экономическому кризису.
Шоу-бизнес
Собчак ответила на требование удалить интимное видео с Богомоловым
Телеведущая Ксения Собчак не намерена удалять интимное видео с мужем режиссером Константином Богомоловым, которое появилось на ее страничке в Instagram несколько часов назад.
Общество
В Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом
Число заболевших COVID-19 в Подмосковье достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.
Политика
Песков объяснил решение России помочь Италии
Россия предложила Италии помощь в борьбе с коронавирусом, так как в этой стране очень тяжелая эпидемиологическая ситуация, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Здоровье
Петиция к Путину о коронавирусе набрала более 11 тысяч подписей
К 16.08 мск 20 марта петиция набрала 11 538 подписей, сбор подписей продолжается.
Политика
ЦИК утвердил порядок проведения голосования по Конституции
Центризбирком России в пятницу утвердил постановление о порядке подготовки и проведения всенародного голосования по поправкам в Основной закон страны, передает ТАСС.
Космос
Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи
Сообщается, что селфи-снимки необходимы для сохранения позиции, где марсоход сверлит поверхность Марса для забора образцов грунта.
Политика
В США рассказали о главном недостатке бомбардировщика Ту-160
Американский журнал The National Interest назвал главный недостаток российского стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Игры
Демоверсия ремейка игры Resident Evil 3 уже попала в Сеть
Во Всемирной сети появился трейлер из демоверсии ремейка игры Resident Evil 3. Демонстрационную версию игры в настоящее время уже можно загрузить на PlayStation 4 и Xbox One.
Биатлон
Доротея Вирер: «Шестой день карантина. Муж начинает меня бесить»
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о карантине из-за коронавируса.
Происшествия
В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба
Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
Здоровье
Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили на Сахалине
Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили у жителей Сахалина.
Общество
В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Политика
Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии
Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации с целью дискредитации действий США по борьбе с пандемией.
Футбол
Пасторе: «Думаю, будет невозможно закончить нынешний сезон»
Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе в разговоре с Radio Impacto заявил, что нынешний розыгрыш Серии А вряд ли будет завершен.
Экономика
ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными по модели США
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России нет необходимости в прямой поддержке граждан наличными по американской модели, пишет «Интерфакс».
Шоу-бизнес
«Красотка!»: Рудковская в принтованном джемпере и нежно-розовой юбке восхитила Навку
Яна Рудковская две недели провела в своем особняке на карантине. Продюсеру пришлось самоизолироваться после поездки в Париж на Неделю моды.
Общество
Новый рекорд смертей от коронавируса зафиксирован в Италии
Новый рекорд смертей за сутки от коронавируса и случаев заражения в Италии зафиксирован в субботу, 21 марта.