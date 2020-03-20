Стоимость нефти марки Brent в четверг поднялась выше 26 долларов за баррель и отыграла 1,68 доллара по сравнению с вечером среды, свидетельствуют данные торгов.

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 26 долларов за баррель

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