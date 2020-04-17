Энергетика
REGNUMНефть WTI рухнула до $17 за баррель
Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель. В настоящий момент марка потеряла в цене $1,72 (8,66%) и находится на отметке $18,15 за баррель.
Читать в источнике
Оценить140
Подробнее о событии
Показать все источники
Цены на нефть начали меняться: в России сделали заявление о «дефолте, как в 1998 году»
Российский Диалогвчера в 05:03
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:17, Ашберн
Комментарии
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Общество
Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Говорит Москва вчера в 14:05
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Футбол
Сарри рассказал о противоречивых отношениях с игроками «Челси»
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о противоречивых отношениях с игроками "Челси", передает пресс-служба туринского клуба.
Газета.Ru вчера в 18:30
Космос
Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской
Международная команда исследователей при помощи компьютерного моделирования установила, что порядка 4,5 миллиарда лет назад на ранней стадии формирования Земля могла быть не такой круглой, какой знаем ее мы.
Российская газета 15 апреля в 09:05
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился под Хабаровском
Частный самолет разбился под Хабаровском. Крушение произошло вблизи поселка Лесное в 30 километрах от города, соообщает «Интерфакс».
BFM.ru 02:22
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Политика
«Великий эскулап» Лукашенко получил ответ из России
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко заняться чем-либо, в чем он разбирается лучше, нежели в диагностике коронасируса COVID-19.
Вести.Ru 06:12
Происшествия
В Петербурге автомобиль каршеринга протаранил ограждение набережной
Российская газета 04:37
Фигурное катание
Обнаженная Туктамышева приняла участие в челлендже с подушкой
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева приняла в набирающем популярность в Instagram pillow challenge.
РИА Новости 06:59
Общество
В Подмосковье введены новые меры борьбы с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился о новых мерах по борьбе с коронавирусом в регионе.
Lenta.ru 06:49
Транспорт
В Москве задействуют дорожные камеры для контроля пропускного режима
Московские власти решили задействовать камеры фиксации нарушений ПДД для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле.
RT на русском 03:23
Происшествия
В Башкирии полицейские задержали двух детей за нарушение самоизоляции
REGNUM вчера в 07:19
Армия и оружие
Турчинов поставил себе в заслугу создание «ракетного щита» Украины
Газета.Ru вчера в 22:19
Общество
Воробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в Подмосковье
Рост выявленных случаев COVID-19 снижается в Подмосковье, заявил глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала "360".
РИА Новости 05:46
Фигурное катание
Давыдов считает, что в будущем фигуристы будут прыгать пятерные прыжки
RT на русском 07:02
Транспорт
РЖД отменяет дополнительные поезда на майские праздники и лето
В общей сложности, «Российские железные дороги» отменяют 129 дополнительных поездов на лето и майские праздники.
Gazeta.SPb 05:14
Политика
Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
Происшествия
Адвоката экс-министра Абызова заподозрили в крупном мошенничестве
REGNUM вчера в 01:34
Армия и оружие
МИД назвал условие диалога с США по гиперзвуковому оружию
Piter.tv вчера в 03:09
Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
Происшествия
Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb 16 апреля в 18:01
Политика
Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников
Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера.
РБК вчера в 16:05
Общество
Поток приезжающих в Крым жителей других регионов за сутки резко вырос
Поток приезжающих в Крым жителей других регионов за сутки увеличился почти на 40%.
Авторадио 06:14
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Происшествия
Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
Кино
Деми Мур перекрасилась в платиновую блондинку
Inc-news.ru 05:48