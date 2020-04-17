Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель. В настоящий момент марка потеряла в цене $1,72 (8,66%) и находится на отметке $18,15 за баррель.

Нефть WTI рухнула до $17 за баррель

Общество В Сбербанке пояснили появление старых номеров клиентов в приложении Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка, некоторые клиенты обратились в кредитную организацию с жалобой на то, что в поле "Дополнительный номер" приложения "Сбербанк онлайн" значатся их старые номера. 474

Здоровье В Приморье коронавирус подтвердился еще у девяти человек В Приморье за сутки число подтвержденных случаев коронавируса выросло на 9 и достигло 49, сообщает пресс-служба правительства региона. 31

Общество «Аэрофлот» приостановил продажу билетов за рубеж до августа «Аэрофлот» приостановил продажи билетов на международные рейсы до августа, чтобы снизить нагрузку на контакт-центр и офисы продаж, пояснила «Интерфаксу» пресс-секретарь компании Юлия Спивакова. 185

Общество Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно. 474

Политика Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 733

Общество Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 718

Общество Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом. 2K

Общество Посол Китая в России о коронавирусе: однажды все тайное станет явным В интервью ТАСС посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал об исследованиях генома коронавируса китайскими учеными, поисках источника вируса и недопустимости политизации борьбы с пандемией. 11

Шоу-бизнес Мерьем Узерли показала подросшую дочку Лару Фанаты следят за ее творчеством, жизнью и семье, они обрадовались, когда актриса показала им свою подросшую дочку Лару. 1

Общество Госдума запретила продажу алкоголя в кафе в жилых домах Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли законопроект, согласно которому в России запрещается продажа алкоголя в небольших кафе и барах в жилых домах. 10

Общество Врач назвала способы не занести коронавирус домой с улицы Заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина рассказала, что следует делать для того, чтобы случайно не занести коронавирус с улицы домой по возвращении, например, из магазина. 53

Наука Цвет глаз выдает состояние здоровья человека Как сообщает ToDay News Ufa, темный цвет глаз определяет состояние врожденной защиты от УФ-излучений. 1

Шоу-бизнес Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина. 1

Наука В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов Археологи узнали, что перевал Лендбрен, который находится в горах Норвегии, с 300 до 1500 годов представлял собой важную дорогу для торговцев и пастухов. 13

Политика Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. 7

Происшествия Два человека погибли при пожаре в жилом доме в подмосковном Серпухове В результате пожара в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Серпухове погибли два человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Общество «Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю. 320

Общество В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти. 242

Религия РПЦ заявила о «сложном положении» из-за сокращения пожертвований В Русской православной церкви сложилась сложная ситуация из-за сокращения потока прихожан и пожертвований, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. 186