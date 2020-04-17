Энергетика
REGNUMНефть WTI рухнула до $17 за баррель
Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель. В настоящий момент марка потеряла в цене $1,72 (8,66%) и находится на отметке $18,15 за баррель.
Читать в источнике
Оценить111
Подробнее о событии
Показать все источники
Цены на нефть начали меняться: в России сделали заявление о «дефолте, как в 1998 году»
Российский Диалог05:03
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:29, Ашберн
Комментарии
Общество
В Сбербанке пояснили появление старых номеров клиентов в приложении
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка, некоторые клиенты обратились в кредитную организацию с жалобой на то, что в поле "Дополнительный номер" приложения "Сбербанк онлайн" значатся их старые номера.
РИА Новости 16:54
Здоровье
В Приморье коронавирус подтвердился еще у девяти человек
В Приморье за сутки число подтвержденных случаев коронавируса выросло на 9 и достигло 49, сообщает пресс-служба правительства региона.
Росбалт вчера в 23:05
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу билетов за рубеж до августа
«Аэрофлот» приостановил продажи билетов на международные рейсы до августа, чтобы снизить нагрузку на контакт-центр и офисы продаж, пояснила «Интерфаксу» пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.
Ведомости 02:02
Общество
Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно.
Екатеринбург Онлайн вчера в 10:08
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
Общество
Посол Китая в России о коронавирусе: однажды все тайное станет явным
В интервью ТАСС посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал об исследованиях генома коронавируса китайскими учеными, поисках источника вируса и недопустимости политизации борьбы с пандемией.
ТАСС 02:00
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Игры
Ты не один – в новом трейлере SnowRunner показали мультиплеер
Городской портал Новый Нижний 16:00
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли показала подросшую дочку Лару
Фанаты следят за ее творчеством, жизнью и семье, они обрадовались, когда актриса показала им свою подросшую дочку Лару.
OAnews 14:15
Происшествия
Около 260 человек контактировали с погибшей от коронавируса в Кузбассе
Оперативный штаб отметил, что специалисты определили контактировавших с пациентом лиц. Им выданы предписания об изоляции.
ВашГород.ру 07:44
Общество
Фестиваль Comic-Con отменен из-за коронавируса
Kinonews.ru 16:39
Общество
Госдума запретила продажу алкоголя в кафе в жилых домах
Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли законопроект, согласно которому в России запрещается продажа алкоголя в небольших кафе и барах в жилых домах.
9111.ru 05:19
Общество
Врач назвала способы не занести коронавирус домой с улицы
Заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина рассказала, что следует делать для того, чтобы случайно не занести коронавирус с улицы домой по возвращении, например, из магазина.
Известия 17:09
Наука
Цвет глаз выдает состояние здоровья человека
Как сообщает ToDay News Ufa, темный цвет глаз определяет состояние врожденной защиты от УФ-излучений.
ToDay News Ufa 07:56
Шоу-бизнес
Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец
Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru 11:48
Наука
В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов
Археологи узнали, что перевал Лендбрен, который находится в горах Норвегии, с 300 до 1500 годов представлял собой важную дорогу для торговцев и пастухов.
ToDay News Ufa 13:32
Политика
Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 20:07
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в подмосковном Серпухове
В результате пожара в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Серпухове погибли два человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 19:54
Технологии
Некоторые HDD Seagate и Western Digital тайно используют SMR
3DNews 15 апреля в 13:33
Общество
«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
Киберспорт
Невероятно, но факт: теперь у Fallout 76 положительный рейтинг в Steam
В момент выхода Fallout 76 игроки начали громить рейтинг проекта, однако спустя несколько дней «В основном отрицательные» отзывы неожиданно превратились в «В основном положительные» (71%).
Игромания.ру 09:16
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
Футбол
Василий Уткин: Не нравится, что к Семину люди относятся как к легенде
Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о работе главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.
Bookmaker-ratings.ru 15:59
Религия
РПЦ заявила о «сложном положении» из-за сокращения пожертвований
В Русской православной церкви сложилась сложная ситуация из-за сокращения потока прихожан и пожертвований, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Накануне.Ru 08:50
Шоу-бизнес
Ургант и Глюкоза разделись ради флешмоба с подушками
В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
Газета Metro вчера в 11:06
Наука
Российские ученые назвали потенциальные сверхпроводящие соединения
Исследователи из Сколтеха и МФТИ открыли новое химическое правило — они установили связь между положением элемента в Периодической таблице и его способностью к образованию высокотемпературного сверхпроводящего гидрида.
РИА Новости 10:19