Энергетика
REGNUMНефть WTI рухнула до $17 за баррель
Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель. В настоящий момент марка потеряла в цене $1,72 (8,66%) и находится на отметке $18,15 за баррель.
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Цены на нефть начали меняться: в России сделали заявление о «дефолте, как в 1998 году»
Российский Диалог05:03
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:53, Ашберн
Комментарии
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Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
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Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Москва, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Свое недоумение и протест по поводу некоторых моментов нового телесериала «Зулейха открывает глаза» выразил муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Крганов в официальных письмах.
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Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
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У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой
Поклонники Алёны Шишковой бьют тревогу. Звезда начала прятать свои руки, как когда-то это делала певица Юлия Началова.
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ФНС предложила внести доходы россиян в специальный реестр
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Игрокам лондонского клуба предлагается 30-процентное снижение.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
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Представителя охранного предприятия судят на Сахалине за мошенничество на 42 млн рублей
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Интерфакс - Россия 08:04
Авто
GM-АвтоВАЗ получила новое название
Продажа Niva перешла к дилерам АвтоВАЗа, а в 2020 году внедорожник получит новый шильдик и переживет рестайлинг .
Авторамблер вчера в 04:26
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Crysis Remastered засветилась на сайте Crytek
News.ru вчера в 07:13
Политика
Трамп: число жертв коронавируса в США может составить 65 тысяч
По оценкам властей США, число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в стране может достигнуть 60-65 тысяч.
Газета.Ru 19:38
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Разработан беспилотник, запущенный гранатометом
Сотрудники одной из научно-исследовательских лабораторий в США представили разработанный ими беспилотник, предназначенный для разведки.
Anonsens 15 апреля в 07:52
Экономика
МВФ одобрил выделение срочного кредита Молдавии
Премьер Молдавии Ион Кику сообщил, что совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение республике срочного кредита в размере 235 миллионов долларов.
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Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru 18:40
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
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Фестиваль Comic-Con отменен из-за коронавируса
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Погребняк превзошел Роналду в его челлендже на пресс
Павел Погребняк сделал 143 (!) повторения в челендже от @ Cristiano pic.twitter.com / AF1KR2yTWP — ФК Урал (@ FCURAL) April 16, 2020 За свою карьеру 35-летний Роналду провел 836 матчей, в которых забил 626 голов.
Metaratings вчера в 08:08
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Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве непростая, заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля.
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Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
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Зеленский поставил перед украинцами задачу выжить
Напомним, что на Украине до 24 апреля действует режим карантина.
Российская газета 17:32
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Несколько сотрудников ОАК заболели коронавирусом
Случаи касаются московских площадок.
РИА Новости 17:11
Армия и оружие
Мединский посетовал на мифы о «кровожадной» Красной Армии
Берлинская операция Красной Армии крайне мифологизирована на Западе, бытует мнение о том, что "русские завалили немецкие позиции трупами", заявил РИА Новости в четверг помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
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УЕФА планирует 20 октября начать групповой этап Лиги чемпионов
По информации СМИ, квалификационные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы стартуют в конце июля - начале августа, групповые этапы - 20 и 22 октября соответственно.
Газета.Ru 11:42
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Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях
По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
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«Бавария» оштрафует Комана за использование машины марки McLaren
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Ограничила скорость новых автомобилей Volvo
Кроме непосредственного ограничения максимальной скорости у новых автомобилей, Volvo планирует внедрить еще две технологии – интеллектуальное управление скоростью в соответствии с дорожными условиями и систему «геозоны», которая сможет автоматически замедлять машину рядом с больницами и школами.
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Принц Гарри и Меган Маркл раздали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе
Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно сложили с себя королевские полномочия и переехали в Лос-Анджелес, посетили дома нескольких местных жителей и выдали им продуктовые наборы.
Pravda.Ru 05:03
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Путин перенес проведение парада Победы
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