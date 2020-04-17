Энергетика
REGNUMНефть WTI рухнула до $17 за баррель
Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель. В настоящий момент марка потеряла в цене $1,72 (8,66%) и находится на отметке $18,15 за баррель.
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Цены на нефть начали меняться: в России сделали заявление о «дефолте, как в 1998 году»
Российский Диалог05:03
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:00, Ашберн
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Умерла звезда фильма «Июльский дождь» Евгения Уралова
РИА Новости 09:11
Здоровье
Комздрав проверил работу Покровской больницы Петербурга
Напомним, ранее медперсонал Покровской больницы жаловался на то, что в больнице не хватает средств индивидуальной защиты, после чего в комитете по здравоохранению заявили, что все необходимые средства индивидуальной защиты у персонала городской Покровской больницы имеются в наличии, а противочумные костюмы для работы с коронавирусными больными не нужны, поскольку они в клинику не поступают.
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Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
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В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
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ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
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Apple презентовала новый iPhone SE
Компания Apple провела онлайн-презентацию, на которой продемонстрировала новый iPhone SE.
Peterburg2.ru 15 апреля в 13:50
Шоу-бизнес
Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец
Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru 11:48
Космос
США осуществят пилотируемый запуск в космос впервые за девять лет
Первый испытательный полет американского космического корабля Crew Dragon запланирован на 27 мая 2020 года, заявил директор NASA Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 12:35
Кино
Чедвик Боузман экстремально похудел для роли в военной драме Спайка Ли
По сведениям Тайлера, Боузману пришлось резко похудеть для роли в фильме Da 5 Bloods, который снимает Спайк Ли.
Киноафиша России 05:20
Транспорт
В Петербурге могут ввести пропускной режим
«Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима.
АиФ Санкт-Петербург 07:28
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
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Тяжелые формы COVID-19 связали с чрезмерной активностью иммунитета
Тяжелые формы коронавирусной инфекции нового типа COVID-19 ученые США связали с чрезмерной активностью иммунных клеток.
Ugpressa.ru 16:04
Общество
В Норвегии археологи обнаружили артефакты времен викингов
Группа археологов обнаружила в районе норвежского ледника Лендбрин из-за изменения климата и таяния льдов около тысячи артефактов, которые указывают на активное использование горного перевала в эпоху викингов, сообщается в археологическом журнале Antiquity.
РИА Новости вчера в 08:43
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Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru 16:41
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Генсек ООН Антониу Гутерреш после заявления президента США Дональда Трампа заявил, что сейчас не время сокращать ресурсы, выделяемые ВОЗ или любой другой гуманитарной организации.
ПРАЙМ 15 апреля в 02:18
Политика
Зеленский поставил Донбассу условие проведения выборов
Киев, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Киев не санкционирует выборы в Донбассе, пока не вернёт себе контроль над границей с РФ, заявил 17 апреля украинский президент Владимир Зеленский, передаёт kanalukraina.tv.
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Гаджеты
В Европе представлен бюджетный смартфон Redmi Note 9S
Китайский производитель электроники Xiaomi представил в Европе свой новый бюджетный смартфон Redmi Note 9S.
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Политика
Владимир Путин сообщил о переносе Парада Победы
Президент России Владимир Путин сообщил о переносе парада Победы, приуроченного к 75-летию празднования 9 мая.
Russkie.org вчера в 13:17
Армия и оружие
Первая партия произведенных в Индии АК-203 появится уже в этом году
Политическая Экспертиза 13:44
Общество
Куйвашев: режим самоизоляции введен бессрочно
В Свердловской области ограничения, связанные с пандемией Covid-19, продлеваются на неопределенный срок.
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Таламус поучаствовал в принятии вероятностных решений
Принятие решений при меняющейся вероятности наступления событий определяется функциональными связями между префронтальными отделами головного мозга и таламусом, который посылает сигнал от органов чувств коре больших полушарий.
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В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет.
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Virtus.pro вышла в финал верхней сетки ESL One Los Angeles
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"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.
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