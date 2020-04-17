Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель. В настоящий момент марка потеряла в цене $1,72 (8,66%) и находится на отметке $18,15 за баррель.

Здоровье Комздрав проверил работу Покровской больницы Петербурга Напомним, ранее медперсонал Покровской больницы жаловался на то, что в больнице не хватает средств индивидуальной защиты, после чего в комитете по здравоохранению заявили, что все необходимые средства индивидуальной защиты у персонала городской Покровской больницы имеются в наличии, а противочумные костюмы для работы с коронавирусными больными не нужны, поскольку они в клинику не поступают.

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Общество В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти. 231

Шоу-бизнес Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина. 1

Космос США осуществят пилотируемый запуск в космос впервые за девять лет Первый испытательный полет американского космического корабля Crew Dragon запланирован на 27 мая 2020 года, заявил директор NASA Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter. 6

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Транспорт В Петербурге могут ввести пропускной режим «Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима. 903

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,4K

Общество Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом. 1,6K

Общество В Норвегии археологи обнаружили артефакты времен викингов Группа археологов обнаружила в районе норвежского ледника Лендбрин из-за изменения климата и таяния льдов около тысячи артефактов, которые указывают на активное использование горного перевала в эпоху викингов, сообщается в археологическом журнале Antiquity. 13

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Политика Зеленский поставил Донбассу условие проведения выборов Киев, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Киев не санкционирует выборы в Донбассе, пока не вернёт себе контроль над границей с РФ, заявил 17 апреля украинский президент Владимир Зеленский, передаёт kanalukraina.tv. 1

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