Энергетика
REGNUMНефть WTI рухнула до $17 за баррель
Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель. В настоящий момент марка потеряла в цене $1,72 (8,66%) и находится на отметке $18,15 за баррель.
Читать в источнике
Оценить68
Подробнее о событии
Показать все источники
Цены на нефть начали меняться: в России сделали заявление о «дефолте, как в 1998 году»
Российский Диалог05:03
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:18, Ашберн
Комментарии
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Армия и оружие
Россия создаст новый истребитель
Россия начала работы по созданию новой платформы оперативно-тактической авиации, на основе которой планируется разработка легкого истребителя, сообщили РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Lenta.ru вчера в 06:04
Здоровье
Путин объявил об открытии инфекционной больницы в Новой Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство быстровозводимой больницы в Новой Москве 10 марта 2020 года, а 19 марта строители приступили к возведению лечебного блока медцентра.
Vademecum 13:23
Здоровье
Россияне не доверяют информации блогеров о коронавирусе
По данным экспертов организации, больше половины жителей России не доверяют информации о COVID-19, публикуемой блогерами.
OAnews 12:49
Футбол
Созин: это пандемия страха. Умерли 170 человек, а нас на одной ноге прыгать заставляют!
Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о пандемии коронавирусной инфекции.
Чемпионат 14:31
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Общество
Собянин допустил ужесточение пропускного режима
Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 14:38
Политика
Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников
Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах.
РБК 15:09
Происшествия
Пес сбежал и отыскал больницу с умирающим от коронавируса хозяином
В итальянской провинции Пиза собака сбежала из дома и нашла больницу, в которой умирал ее хозяин. Об этом сообщает издание Newsweek.
Lenta.ru 13:07
Экономика
Россияне предпочитают занимать деньги у родственников и друзей
Сегодня, 17 апреля 2020 года, стало известно, что россияне чаще занимают деньги у родственников и друзей, чем в кредитных организациях.
Саминвестор 09:08
Общество
Воробьев пообещал возобновить стройки при первой возможности
Строительство в Московской области будет возобновлено при первой же возможности, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Instagram.
РБК 14:56
Технологии
Обновления для Windows 10 станут модульными
По мнению WindowsLatest, новый формат выпуска обновлений позволит Microsoft избавиться от многих проблемы в работе Windows 10, выпуская апдейты на рынок по мере необходимости.
RuNews24.ru 05:07
Экономика
ЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки 24 апреля
Банк России на заседании 24 апреля рассмотрит снижение ставки как основной вариант.
BFM.ru 05:06
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в специальный реестр
Замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Витайлий Колесников заявил, что сведение всех официальных данных о человеке в специальный реестр позволит определять доходы каждого домохозяйства.
Парламентская газета 01:40
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
Футбол
«Спартак» решил не оставлять в команде чемпиона мира Андре Шюррле
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн сообщил, что клуб не намерен выкупать футболиста дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, который выступает за «красно-белых» на правах аренды.
РБК 13:27
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после реанимации
Ранее концертный директор Татьяны Булановой заявлял, что певице удалось предотвратить инсульт.
АБН вчера в 10:29
Общество
Депутаты попросили власти выплатить всем россиянам по 25 тыс. рублей
Уточняется, что речь идет о суммах в размере 25 тыс. рублей на взрослого и 15 тыс. на ребенка.
9111.ru 13:51
Шоу-бизнес
Как Тимур Еремеев зарабатывает на славе Спартака Мишулина
После выхода телепередач с участием Тимура Еремеева на парня взвалилось много неприятностей от семьи Спартака Мишулина.
Территория новостей 08:58
Общество
Мишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц, пишут «Известия».
Мой Брянск 13:19
Общество
Особое мнение: Николай Сванидзе
Н. Сванидзе― Моя жизнь изменилась настолько же, насколько она у всех изменилась.
Эхо Москвы 13:13
Общество
Первый заболевший COVID-19 в Севастополе сохранил лишь 30% легких
Первый госпитализированный с диагнозом коронавирус в Севастополе выписан, его легкие сохранились лишь на 30%, сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
РИА Новости 13:18
Армия и оружие
Проходившие подготовку на базе США боевики сдались сирийской армии
Военное дело вчера в 01:58
Шоу-бизнес
Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд
Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
НТВ 10:54
Кино
Чулпан Хаматова получает оскорбления и проклятия за роль Зулейхи
Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления в свой адрес, которые она начала получать после выхода сериала "Зулейха открывает глаза", где она сыграла главную роль.
ИА InterMedia вчера в 08:37
Политика
Госдума упростила получение российского гражданства для иностранцев
Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон об упрощенном получении российского гражданства для иностранцев.
Агентство Москва 04:01
Армия и оружие
Замглавы МИД РФ назвал условия диалога с США по гиперзвуковому оружию
В Министерстве иностранных дел России заявили, что диалог с Соединенными Штатами касательно новых российских систем гиперзвукового вооружения не может проводиться без комплексного обсуждения американских проектов по гиперзвуку, в том числе создания глобальной системы противоракетной обороны и размещения оружия в космосе.
Военное дело 02:40