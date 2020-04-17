Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель. В настоящий момент марка потеряла в цене $1,72 (8,66%) и находится на отметке $18,15 за баррель.

Нефть WTI рухнула до $17 за баррель

Транспорт РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга. 2

Экономика ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. 612

Общество В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении. 6

Шоу-бизнес Расслабившаяся на карантине Виктория Боня посетовала на лишний вес Известная модель и бизнесвумен Виктория Боня всегда гордилась своей стройной и подтянутой фигурой, которую она поддерживает в форме регулярными физическими нагрузками.

Происшествия В Крыму ещё три человека заболели коронавирусом Первый положительный тест на коронавирус получен у мужчины, лежавшего в больнице Армянска, в одной палате с ранее заболевшим. 10

Общество Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин. 1,4K

Общество Коммунисты Мосгордумы потребовали отменить пропуска из-за религии Депутаты, входящие во фракцию КПРФ в Московской городской думе, потребовали от властей столицы «немедленно отменить» введение цифровых пропусков для передвижения по городу. 12

Шоу-бизнес Актриса Евгения Уралова умерла в Израиле В последнее время актриса проходила лечение от тяжелой болезни в Израиле и умерла в больнице. 5

Общество ГУ МВД объяснило полицейским, что журналистам не нужны пропуска В ответе, который СЖР получил из ГУ МВД Москвы говорится, что до всех наружных нарядов доведена информация, что оформление электронного пропуска не требуется государственным и муниципальным служащим, судьям, адвокатам, журналистам и охранникам. 1

Политика Путин заявил об уходящей в регионы проблеме коронавируса С проблемой распространения эпидемии COVID-19 после Москвы столкнулись и российские регионы, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по поводу строительства и перепрофилирования медицинских учреждений. 38

Общество Мишустин призвал создавать новые резервы для борьбы с коронавирусом Необходимо и дальше открывать новые больницы для пациентов с коронавирусом, чтобы быть готовыми к любому развитию ситуации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 30

Общество В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. 91

Общество В некоторые регионы России придет аномальное тепло Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд перечислил области РФ, в которых, по мнению синоптиков, в ближайшее время установятся нетипично высокие температуры – вплоть до аномалии. 4

Экономика Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. 4,1K