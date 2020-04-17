Энергетика

REGNUMREGNUMНефть WTI рухнула до $17 за баррель

Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель. В настоящий момент марка потеряла в цене $1,72 (8,66%) и находится на отметке $18,15 за баррель.
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В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении.
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В Крыму ещё три человека заболели коронавирусом

Первый положительный тест на коронавирус получен у мужчины, лежавшего в больнице Армянска, в одной палате с ранее заболевшим.
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Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
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Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам

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Путин заявил об уходящей в регионы проблеме коронавируса

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Мишустин призвал создавать новые резервы для борьбы с коронавирусом

Необходимо и дальше открывать новые больницы для пациентов с коронавирусом, чтобы быть готовыми к любому развитию ситуации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

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В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

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Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции

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