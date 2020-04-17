Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель. В настоящий момент марка потеряла в цене $1,72 (8,66%) и находится на отметке $18,15 за баррель.

Нефть WTI рухнула до $17 за баррель

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