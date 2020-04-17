Энергетика

REGNUMREGNUMНефть WTI рухнула до $17 за баррель

Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель. В настоящий момент марка потеряла в цене $1,72 (8,66%) и находится на отметке $18,15 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

Цена на нефть марки Brent растёт

RT на русском01:16

Танкерные запасы нефти в мире достигли 160 млн баррелей

REGNUM12:19

Цена нефти WTI побила антирекорд за 18 лет

Московский Комсомолец09:47

Цена нефти WTI опустилась ниже $18 впервые с 2002 года

Известия08:41

WTI подешевела ниже $19 за баррель

Интерфакс03:50

Цены на нефть начали меняться: в России сделали заявление о «дефолте, как в 1998 году»

Российский Диалог05:03

Американская нефть пробивает дно

Вести.Ru12:54
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:43, Ашберн

Комментарии

Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

OAnews 07:16
8
Происшествия

Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции

Суд признал их причину выйти из дома уважительной и таким образом разрешил ходить за алкоголем на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 07:42
59
Игры

В Torchlight III у каждого игрока будет личная настраиваемая крепость

3DNews 12:16
Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус

RT на русском 05:11
606
Авто

Haval анонсировал появление в России внедорожника Haval H5

В России появится рамный внедорожник Haval H5. Об этом сообщается на сайте производителя, принадлежащего концерну Great Wall.
МонаВиста 14 апреля в 15:28
19
Хоккей

Хоккейное «Динамо» продлило контракт с форвардом Яшкиным

РБК 07:44
Политика

Госдума упростила получение российского гражданства для иностранцев

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон об упрощенном получении российского гражданства для иностранцев.
Агентство Москва 04:01
358
Общество

Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции

Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
402
Политика

В США объяснили закупку космических двигателей у России

РБК 06:00
168
Политика

Помпео и Лавров провели телефонный разговор

«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили последующие шаги в двустороннем диалоге по стратегической стабильности, принимая во внимание пандемию COVID-19», — говорится в её заявлении.
RT на русском 12:17
Общество

Отступивший ледник обнажил в Норвегии оживленную дорогу эпохи викингов

Археологи выяснили, что перевал Лендбрен в горах Норвегии приблизительно с 300 до 1500 годов представлял собой оживленную дорогу для торговцев и пастухов.
N+1 09:41
9
Общество

Средний возраст жертв коронавируса в Коммунарке составил около 68 лет

Средний возраст пациентов больницы в Коммунарке, скончавшихся после заражения коронавирусом нового типа, составил около 68 лет.
Газета.Ru 13:22
2
Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
140
Биатлон

Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии

Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдавии.
Газета.Ru вчера в 15:57
2
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
1,4K
Общество

В Липецкой области произошел сбой в системе выдачи пропусков

С 17 апреля в четырех городах Липецкой области — Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине — начал действовать пропускной режим, сообщается на сайте региональной администрации.
РБК 12:32
3
Общество

Нобелевский лауреат заявил о создании коронавируса в лаборатории

Нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ, заявил, что коронавирус был создан в лаборатории.
Lenta.ru 12:22
63
Экономика

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
507
Общество

Мишустин призвал создавать новые резервы для борьбы с коронавирусом

Необходимо и дальше открывать новые больницы для пациентов с коронавирусом, чтобы быть готовыми к любому развитию ситуации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 13:25
16
Политика

Путин обязал двух губернаторов отчитаться по коронавирусу

Во Владимирской области и Республике Коми складывается сложная ситуация с коронавирусом, и губернаторы этих регионов должны отчитаться по ней, заявил президент Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в регионах.
РБК 09:06
55
Здоровье

В России опробовали новейший способ лечения коронавируса

Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна опробовали способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в барокамере.
РИА Новости 12:31
30
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина прикована к постели и продолжает общаться жестами

News.ru 09:54
16
Кино

Netflix открыл доступ к части своих документальных фильмов и сериалов

Как писал NEWS.ru, платформа Apple TV+ открыла бесплатный доступ к части своего контента для тех, кто сидит в изоляции из-за пандемии коронавируса.
News.ru 12:22
Кино

Чулпан Хаматова получает оскорбления и проклятия за роль Зулейхи

Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления в свой адрес, которые она начала получать после выхода сериала "Зулейха открывает глаза", где она сыграла главную роль.
ИА InterMedia вчера в 08:37
3,3K
Шоу-бизнес

Умерла звезда фильма «Июльский дождь» Евгения Уралова

Советская и российская актриса Евгения Уралова умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Театра имени Ермоловой.
РИА Новости 09:11
5
Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
2,5K
Армия и оружие

Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27

Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
Shraibikus News 12:30
16
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
490
Общество

Собянин открыл построенную за месяц инфекционную больницу в ТиНАО

Сергей Собянин открыл инфекционный центр в поселении Вороновском в ТиНАО.
Москва 24 10:11
50
Политика

Совфед одобрил смену даты окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 08:55
93
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное