Энергетика
Lenta.ruМировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение. Фьючерсы на эталонные сорта Brent и WTI падают более чем на десять процентов вплоть до августа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
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Раиса Рязанова впервые публично рассказала о смерти сына
Вечерняя Москва 10:44
Политика
Путин предложил установить 28 апреля День работника скорой помощи
Президент России Владимир Путин предложил установить в России профессиональный праздник — День работника скорой помощи.
РБК 11:00
Политика
Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу
Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
Общество
В Роспотребнадзоре названы примерные сроки отмены режима самоизоляции
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре можно будет приступить к поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией.
ИА Новороссия вчера в 12:30
Политика
Путин призвал губернаторов наращивать ресурс
28 апреля президент России Владимир Путин в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с коронавирусом выступил с обращением к гражданам России.
ТИА 10:56
Экономика
Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru 05:39
Общество
Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону
Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
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На Алтае нашли тела подростков, пропавших в январе
Российская газета 03:25
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Видео: прохождение задания, езда на мотоцикле и сражения в утёкшем геймплее Cyberpunk 2077
Утёкший геймплей представляет собой расширенную версию публичной 15-минутной демонстрации Cyberpunk 2077, которую CD Projekt RED провела в конце августа 2019 года.
3DNews 04:36
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Политика
Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден
Президент РФ Владимир Путин заявил, что пик коронавирусной инфекции COVID-19 в России еще не пройден, а ситуация остается сложной.
Пятый канал 10:48
Общество
В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк
Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс
Ранее сообщалось о неоднократном изменении курса судна-трубоукладчика, которое министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2".В феврале "Академик Черский" выдвинулся из Находки в сторону Сингапура, потом отправился в Шри-Ланку, затем пункт-назначения изменился на Суэц (Египет) и порт Мапуту (Мозамбик).
Вести.Ru 26 апреля в 06:20
Общество
Собянин заявил, что в Москве надо продлить режим самоизоляции
27 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с вирусом в регионе по-прежнему сложная, отметив, что в области нужно продлить режим самоизоляции и пропуска.
RT на русском 11:23
Общество
Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед COVID-19
Люди со второй группой крови во время пандемии коронавируса могут быть в зоне риска, рассказал детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.
РИА Новости 03:53
Здоровье
Врачи нашли причину поражения легких у больных с коронавирусом
О цепочке изменений, которые вызывает в теле больных коронавирусная инфекция, рассказал вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в интервью изданию «Аргументы и факты».
НовостиВолгограда.ру 05:06
Здоровье
Трутнев поручил развернуть мобильный госпиталь на Чаяндинском месторождении в Якутии, где произошла вспышка коронавируса
Минздраву России, МЧС России в кратчайшие сроки поручено развернуть на месторождении полевой мобильный госпиталь для больных с коронавирусной инфекцией, обеспечить в госпитале работу необходимого медицинского персонала, гарантировать наличие в госпитале оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты.
Интерфакс - Россия 11:36
Экономика
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий, а также приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов компании финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.
РБК 10:20
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
Глава Минздрава предостерёг россиян от поездок на майские праздники
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян воздержаться от поездок на майские праздники к родственникам и друзьям.
RT на русском 11:45
Политика
Путин поручил губернаторам в праздничные дни быть на рабочих местах
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов в праздничные дни быть на рабочих местах, действовать выверенно и соразмерно уровню угроз и не принимать решения на эмоциях.
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Путин объявил о продлении нерабочих дней
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RT на русском 10:51
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Обнаружено шесть новых симптомов коронавируса
Американские врачи обнаружили шесть новых симптомов коронавируса, сообщает The Mirror.
Lenta.ru вчера в 21:47
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У тактического шутера про Третью мировую войну появился издатель
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Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь
О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
Общество
Собянин заявил о снижении динамики заболеваемости коронавирусом
Динамика инфицирования коронавирусом в Москве и по России за последнюю неделю сильно снизилась.
Известия 11:20
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Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42