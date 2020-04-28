Москва, 28 апреля 2020, 08:17 — REGNUM Цена на нефть марки Brent 27 апреля снизилась на 8,54, до $19,98. Июньский фьючерс на нефть WTI снижался на 24%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть WTI снова пытается вернуться к нулевой отметке

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