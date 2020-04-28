Энергетика
REGNUMНефть WTI снова пытается вернуться к нулевой отметке
Москва, 28 апреля 2020, 08:17 — REGNUM Цена на нефть марки Brent 27 апреля снизилась на 8,54, до $19,98. Июньский фьючерс на нефть WTI снижался на 24%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
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Политика
Путин заявил о торможении распространения коронавируса в России
В России удалось затормозить распространение эпидемии коронавируса.
РБК 10:57
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая
Путин ввел режим самоизоляции 30 марта сроком на одну неделю, однако затем продлил его до конца месяца.
Государственные Вести 10:50
Политика
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:53
Политика
Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу
Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
Экономика
Набиуллина не исключила более резкого снижения ставки
Напомним, 24 апреля ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%. Регулятор отметил, что на фоне падения спроса из-за коронавируса резко увеличилось дезинфляционное давление.
Коммерсантъ 07:21
Общество
Собянин заявил, что в Москве надо продлить режим самоизоляции
27 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с вирусом в регионе по-прежнему сложная, отметив, что в области нужно продлить режим самоизоляции и пропуска.
RT на русском 11:23
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Здоровье
ГП вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за очагов COVID-19
Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение из-за массового заражения коронавирусом врачей и пациентов в городских больницах, сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО.
РИА Новости 07:58
Политика
Путин предложил сделать 28 апреля Днем работника скорой медпомощи
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом и предложил установить 28 апреля День работника скорой медицинской помощи.
РИА Новости 10:44
Экономика
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий, а также приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов компании финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.
РБК 10:20
Экономика
Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru 05:39
Общество
Попова: рост заболеваемости снизился в 3,5 раза
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у 20% медработников в Москве есть приобретенный иммунитет к коронавирусу.
Вести.Ru 11:23
Политика
Путин поручил губернаторам в праздничные дни быть на рабочих местах
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов в праздничные дни быть на рабочих местах, действовать выверенно и соразмерно уровню угроз и не принимать решения на эмоциях.
РИА Новости 11:08
Общество
Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону
Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
Происшествия
В Татарстане умер первый пациент с коронавирусом
В Татарстане 27 апреля зафиксировали первую смерть пациента, зараженного коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 05:06
Общество
В Рособрнадзоре не исключили частичного перевода ЕГЭ в онлайн
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сохранится, но в будущем не исключена его трансформация с возможностью частичного перехода в интернет.
ТАСС 07:32
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео на YouTube
Лидер рейв-группы Little Big Илья Прусикин сообщил о том, что видеоклип коллектива на песню Skibidi стал самым популярным на русском YouTube.
Live24 10:22
Политика
Губернаторы ждут. Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предполагает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
Smolnarod.ru 26 апреля в 17:23
Политика
Путин поручил подготовить план по выходу из ограничений 12 мая
В ходе совещания, посвященного вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, Владимир Путин поручил правительству и Роспотребнадзору до 5 мая подготовить критерии, параметры и рекомендации по выходу регионов России из режима самоизоляции.
Smolnarod.ru 11:03
Общество
Каждый пятый медик в Москве переболел после заражения коронавирусом
Было обследовано более 3200 человек. Первые результаты показали, что 20% медиков имеют приобретенный иммунитет.
Эхо Москвы 11:29
Общество
ООН призвала Белоруссию незамедлительно ввести карантин
Эксперты призвали белорусские власти принять ограничительные меры на фоне новой динамики роста инфицирования: отложить все массовые мероприятия, перевести школы и университеты на дистанционное обучение.
Lenta.ru 07:56
Экономика
Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском вчера в 23:15
Армия и оружие
Российский летчик прокомментировал видео Пентагона с НЛО
Генерал уточнил, что НЛО на видеозаписях Пентагона могут быть радиолокационными или атмосферными явлениями.
Суть событий 11:20
Общество
На дне Черного моря нашли затопленный в 1941 году теплоход «Армения»
Да, глубина очень большая, но ведь теплоход лежит всего в 15 морских милях от берега, в переводе на привычные сухопутные расстояния это чуть больше 27 км. Некоторые ветераны даже утверждали, что с гор в районе Ялты 7 ноября 1941 года наблюдали гибель судна.
Российская газета вчера в 08:14
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.26b — ослабили ВСЕ таланты героев
Компания Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2. В нем разработчики ослабили все таланты «примерно на 20%» и увеличили получение опыта для соперников при добивании союзного крипа.
CyberSport.ru 10:44
Технологии
Пользователей смартфона предупреждают о вероятной слежке через камеры
Как передает ToDay News Ufa, о том, кто и как может воспользоваться пользовательскими данными, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.
ToDay News Ufa 00:06
Шоу-бизнес
В новом клипе Тимати снялась экс-возлюбленная Алекса
Интересную сюжетную линию придумали в клипе Тимати и Григория Лепса на песню «С чистого листа».
Вестник 07:25
Политика
Москва не одобряет заявления Хафтара о переходе власти в Ливии
Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:14
Футбол
Большинство клубов выступили за возобновление РПЛ 21 июня
Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили за возобновление сезона чемпионата России 21 июня, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:50